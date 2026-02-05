Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del 78° Aniversario de Los Antiguos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, compartió la celebración con la comunidad de esta localidad del noroeste santacruceño, ubicada al pie de la Cordillera de los Andes y a orillas del Lago Buenos Aires, uno de los más importantes del país. Reconocida como Capital Nacional de la Cereza, la ciudad conmemoró un nuevo año de historia, identidad y crecimiento, con un acto central cargado de anuncios y definiciones políticas orientadas al desarrollo productivo.

El acto se realizó frente al Palacio Municipal, sobre la avenida 11 de Julio, con una importante participación de vecinos y autoridades.

Vidal, quien mantiene una intensa agenda de actividades en la localidad desde hace varios días, fue recibido en el palco oficial por la intendenta Zulma Neira, junto a ministros, legisladores, autoridades de entes públicos, presidentes de comisiones de fomento y representantes de distintas instituciones. Durante la ceremonia, saludó especialmente a los pioneros antigüenses, adultos mayores y familias que participaron de los festejos. En el inicio del acto se realizaron los saludos protocolares a la Agrupación 5 de Febrero de Gendarmería Nacional, el izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, el mandatario fue distinguido como Huésped de Honor.

Durante su discurso, el gobernador puso el foco en la producción, el trabajo y el valor agregado como herramientas centrales para afrontar el complejo contexto económico nacional y provincial. “Con esfuerzo en común vamos a salir adelante”, afirmó, y remarcó que desde el inicio de su gestión se impulsa una política sostenida de fortalecimiento productivo en cada localidad. “Quizás somos malos comunicadores, pero en cada localidad estamos avanzando”, sostuvo.

Vidal inició su mensaje con un saludo a la intendenta Neira, integrantes del gabinete, fuerzas armadas, legisladores y a la comunidad, y pidió disculpas por no haber podido estar presente en aniversarios anteriores. “Es un gusto poder estar acá con ustedes. Corresponde pedir disculpas. A veces es mucho más complejo de lo que se ve de afuera”, expresó.

Durante el acto se realizaron distinciones a pobladores pioneros.

Anuncios para fortalecer la producción local

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el anuncio de la firma de un acta compromiso entre el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y el Municipio de Los Antiguos para la entrega del Fondo de Fortalecimiento Tecnológico Productivo, por un monto de $375 millones, destinados a la dulcera municipal. La rúbrica fue encabezada por la ministra Nadia Ricci y la intendenta Neira.

Este fondo busca acompañar a emprendimientos y organizaciones públicas y privadas a través de capacitación, herramientas de gestión, equipamiento y tecnología aplicada, con el objetivo de promover el desarrollo industrial y la generación de empleo. En esa línea, Vidal destacó la reactivación de la dulcera municipal como un símbolo del impulso al valor agregado: “No se trata solo de un monto, sino de un mensaje claro de fortalecimiento a la producción y de generación de valor agregado”.

Vidal participó del izamiento del pabellón nacional

Asimismo, el Consejo Provincial de Educación firmó un convenio con la Municipalidad de Los Antiguos para garantizar el mantenimiento de establecimientos educativos, mediante asistencia financiera para la compra de materiales y la ejecución de obras menores. El acuerdo fue suscripto por la presidenta del organismo, Iris Rasgido, junto a la jefa comunal.

El gobernador subrayó que Los Antiguos es sinónimo de cerezas de calidad a nivel nacional y llamó a proteger ese valor agregado. “No podemos desperdiciar un kilo más de cereza. Toda la producción que generemos tiene que poder comercializarse en la provincia y en el país”, señaló.

Además, planteó que los productos elaborados en la dulcera municipal deben integrarse al abastecimiento de escuelas, comedores y barrios populares de Santa Cruz, fortaleciendo el consumo de producción local y la economía regional.

Nuevos proyectos productivos

Vidal también anunció que en los próximos días comenzará a funcionar la planta de peletizado en Los Antiguos, y repasó otras iniciativas productivas que se desarrollan en distintas localidades de la provincia, vinculadas a la producción de alimentos y al fortalecimiento de la matriz productiva.

“Revertir la matriz productiva va a costar, claro que sí, pero lo hacemos con orgullo y con la convicción de que podemos salir adelante recuperando la cultura del trabajo”, afirmó, convocando a la unidad y al trabajo conjunto.

Finalmente, Vidal destacó el esfuerzo realizado en los primeros dos años de gestión en un escenario adverso, remarcando que la provincia avanza con recursos propios y cumpliendo compromisos. “Sin esfuerzo no hay victoria. Vamos a salir adelante”, concluyó, deseando un feliz aniversario a toda la comunidad de Los Antiguos.

Reconocimiento a pioneros

La intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira y el gobernador Claudio Vidal dieron un reconocimiento especial a Oscar “Charo” Sandoval, por su trayectoria y compromiso con la comunidad.

Durante el acto también se realizaron distinciones a pobladores pioneros, con un reconocimiento especial a Oscar "Charo" Sandoval, por su trayectoria y compromiso con la comunidad.