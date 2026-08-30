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Un profesor de artes marciales de Los Antiguos denunció que es falsa la acusación de asfixiar a un alumno de 15 años durante un entrenamiento y manifestó que los dichos afectan su imagen y reputación. La presentación quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.

Según consta en el parte policial al que accedió La Opinión AustraL, el hombre tomó conocimiento a través de su hijo menor de edad de una publicación en su contra. En el texto se hacía referencia a que el docente tendría una denuncia judicial por maltrato contra un alumno menor de edad.

El profesor sostuvo ante las autoridades que los dichos publicados son totalmente falsos y que perjudican su imagen. Además, responsabilizó por la presunta difamación a integrantes de la familia del adolescente involucrado, cuyos datos personales dijo desconocer.

La denuncia por la presunta maniobra de asfixia

El conflicto se originó a partir de una presentación realizada días antes por una vecina de Los Antiguos contra el profesor de Artes Marciales Mixtas, luego de un episodio ocurrido durante una clase en el Complejo Deportivo Municipal “Mario Lobos”.

De acuerdo con esa exposición, el hijo de la mujer, de 15 años, habría sido sometido a una maniobra de sumisión durante el entrenamiento. La denuncia señala que el instructor le habría obstruido la boca y la nariz, impidiendo el normal ingreso de aire.

Siempre según el relato incorporado a las actuaciones, el adolescente habría realizado reiteradas palmadas sobre el cuerpo del profesor para indicar que se rendía y solicitar que finalizara la maniobra. Ese gesto, conocido en las artes marciales como “tap out”, es utilizado para advertir que el deportista se encuentra en una situación límite y requiere la liberación inmediata.

La familia sostiene que el profesor no habría interrumpido la maniobra pese a las señales del adolescente, lo que habría provocado un cuadro de falta de aire y temor por su integridad física.

Reclamo de los padres y avance de la investigación

Días después del episodio, los padres del menor se presentaron en el gimnasio municipal para pedir explicaciones al instructor. En ese encuentro, el profesor habría negado haber dejado al adolescente sin aire de manera intencional.

Sin embargo, de acuerdo con el relato familiar, durante la conversación habría realizado expresiones que minimizaron la gravedad de lo ocurrido y que demostrarían que conocía la situación de ahogo atravesada por el alumno.

Por tratarse de un menor de edad y debido a que el hecho habría ocurrido dentro de un espacio deportivo municipal, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras. La Justicia ordenó las primeras diligencias para establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades.

También tomó intervención la Dirección de Niñez Local, con el objetivo de activar los protocolos de contención psicológica y garantizar el resguardo integral del adolescente.

La investigación deberá establecer si la maniobra aplicada durante la clase excedió los límites permitidos en la práctica deportiva y si existió una conducta negligente o intencional.