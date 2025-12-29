Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jinete Héctor Ramón Méndez, oriundo de Los Antiguos, fue invitado oficialmente por la organización del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María para participar nuevamente en el escenario mayor. En la próxima edición, Santa Cruz no contará con una delegación provincial debido a que no alcanzó el puntaje general requerido por el reglamento, pero sí tendrá presencia a través de la participación individual de Méndez en el desafío especial “Color y Coraje”, instancia reservada a montadores destacados de todo el país.

La convocatoria tuvo como antecedente directo la actuación lograda en la edición 2024, cuando el jinete santacruceño se consagró subcampeón en la categoría Gurupa Surera, alcanzando el mejor resultado histórico de la provincia en el certamen más importante de la jineteada argentina. En aquella oportunidad, Méndez sostuvo un alto nivel de regularidad, completó la mayoría de sus montas y acumuló 42,32 puntos, lo que le permitió ubicarse segundo en la tabla final de una de las categorías más exigentes del festival.

Héctor Ramón Méndez volverá a competir en la elite de la jineteada nacional y será el encargado de llevar el nombre de Santa Cruz al escenario mayor de Jesús María.

Ese desempeño también le otorgó el derecho de acceder al tradicional desafío “Color y Coraje”, reservado a los diez mejores montadores de cada categoría, donde volvió a destacarse frente a reservados de primer nivel, consolidando una actuación que posicionó a Santa Cruz entre las delegaciones más competitivas del evento.

La consagración se selló en el escenario mayor durante la noche final del festival, con la entrega de premios económicos, además de una rastra y un cinto alegóricos, reconocimientos oficiales que marcaron un antes y un después para la jineteada santacruceña.

Santa Cruz participa del Festival de Jesús María desde 1987, cuando una delegación provincial viajó por primera vez al encuentro cordobés. Desde entonces, la presencia santacruceña fue sostenida a lo largo de los años, aunque sin alcanzar los primeros planos del podio. Fue recién en 2024 cuando ese recorrido encontró su punto más alto con el subcampeonato de Méndez, considerado el premio más importante logrado por la provincia en las 58 ediciones del festival.

