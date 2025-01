Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz cerró su participación en el 59° Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María ubicado ubicada en el último puesto con 36.30 puntos.

“El balance de este año no fue muy bueno. Tuvimos, no sé si mala suerte o mala racha. No pudimos sumar bien. Desde el primer día, los chicos se empezaron a romper”, manifestó Fabián Reynoso, delegado provincial, a radio LU12 AM680.

“Los jinetes tenían un muy buen estado físico, pero tuvieron golpes fuertes, uno con una clavícula que se salió, tuvieron que operarlo, ponerle prótesis, otro chico con un golpe en la rodilla que se le hizo un hematoma muy grande. Marquitos Retamal cuando hace su primera monta en Bastos como suplente, el caballo le pega en el pecho e hizo que se le inflame el pulmón. Así que al otro día tuvo que montar el gurupero en bastos, se pega un tremendo golpe. Sinceramente, tuvimos una racha de mala suerte. Una cosa es caer, otra cosa es golpearse mal. Uno lo que más quiere es que los chicos lleguen sanos, en ese sentido, no tuvimos suerte“, lamentó.

Por cambios en el reglamento, hasta siete delegaciones podrían quedarse sin participar.

Hasta ahora, según el reglamento, las dos delegaciones que finalizaban con menos puntos no participaban por un año en el festival, pero este domingo en una reunión con la comisión, los delegados se anoticiaron de que habrá cambios.

“Cuando cumplieron 40 o 50 años del festival han invitado a todas las delegaciones, quería sacarme la duda de si el año que viene nos invitaban y nos dijeron que están por cambiar el reglamento y que son muchas las delegaciones que vienen, ya no se van a sacar dos delegaciones, quieren sacar entre cuatro y siete“, contó.

“Cuando recibimos esa noticia, se pararon todos los delegados. El Festival de Jesús María es para que la gente venga a ver jineteada, pero para ellos es mucha cantidad de caballos”, acotó.

De esta manera, además de Santa Cruz y Tucumán, al menos Tierra del Fuego y Catamarca también quedarían fuera de competencia en 2026.

“Nos dijeron que van a estudiar el tema de los invitados para el año que viene. Al 16 de mayo, cuando se le da de alta a todos los jinetes que han tenido lesiones, arrancan con el nuevo reglamento y recién ahí nos van a avisar si invitan a todos o no”, señaló.

“Ellos estaban desesperados por sumar puntos en Jesús María”. FABIÁN REYNOSO, DELEGADO PROVINCIAL

Regresando al balance, Reynoso recordó que Entre Ríos y Santa Fe, han quedado eliminadas en ediciones anteriores: “Son las cunas de jinetes, son nuestros referentes y quedaron afuera ¿por qué no podemos quedar afuera nosotros?”.

“Veníamos de tres años con un muy buen desempeño, con muy buenos puntajes estando entreverados como provincia entre los 10 punteros, este año no se dio y no fue porque los chicos no dejaron todo, puedo asegurar que dejaron todo. Ellos estaban desesperados para sumar puntos. He tenido la suerte de venir con delegaciones muy buenas, con chicos con mucha responsabilidad y estos no son la excepción, dejaron todo, pero fue un año malo y no se nos dio“.

Cerrando, Reynoso valoró: “Tenemos muy buen nivel de jinetes (en la provincia), queda seguir trabajando y buscando la vuelta para que no se pare la competencia”.