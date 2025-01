Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Avelino Martínez, vecino de la localidad de Perito Moreno, estuvo participando en la Fiesta Nacional de la Cereza, de Los Antiguos, y ahora denuncia que descubrió una estafa con respecto al sorteo de una camioneta Toyota Hilux y de cinco premios de cinco millones de pesos. El hombre está decidido a ir hasta las últimas consecuencias.

Dialogó con La Opinión Zona Norte y comentó: “Yo fui al Festival de la Cereza, el día sábado voy a la jinetada, donde me venden una entrada por sorteos, el día domingo me fijo en la entrada y resulta que me encuentro que estaba escrita con lapicera y en un solo talón”.

Y continuó diciendo: “A todo esto, el día domingo, cuando se iba a hacer el sorteo, nos tuvieron de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, y nos salieron a decir que no había sistema, cuando eso es mentira”. El sorteo se llevaría a cabo a horas de la noche de este viernes.

Avelino comentó a este medio que el día martes habló con la escribana que iba a fiscalizar el sorteo, y esta le comentó que “habían muchas irregularidades, por lo que se decidió suspenderlo temporalmente”.

De este modo, el hombre se acercó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado para llevar a cabo una denuncia por estafa en el festival. “Me comuniqué con LOAS porque me llamaron y mandé toda la información, resulta que nada es legal, nunca se comunicaron para hacer la rifa”, añadió.

“Cometieron un error gravísimo, dijeron vendemos las entradas al tal precio y tenemos tal ganancia, pero siempre hay uno que se da cuenta; ahora me están llamando de todos los medios porque voy a salir hasta por los medios nacionales, esto es una estafa”, consideró Avelino, dispuesto a todo.

Y mencionó que, según le dijeron de LOAS, es una falta gravísima y una estafa, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos. “Y yo denuncié a la intendenta y voy a pedir juicio político, porque ella no puede estar avalando algo así”, manifestó.

Finalmente, le dijo a La Opinión Zona Norte que “hice lo que tenía que hacer, me sentí estafado porque yo compré una entrada de buena fe, ahora pienso que si saco la camioneta mi fin va a ser donarla”, cerró.