De un tiempo a esta parte, una ola de inseguridad con violencia inusitada sacude al país hermano de Chile: sicariatos, secuestros extorsivos, extorsiones a comerciantes y homicidios más violentos cometidos en las calles con armas de fuego y con disparos de hasta 100 balas de una vez se han registrado en las grandes urbes del otro lado de la Cordillera.

Uno de ellos, quizás el más relevante por los ribetes del caso fue el de José Felipe Reyes, también conocido como el Rey del barrio Meiggs, debido al barrio donde operaba en Santiago, capital del país hermano de Chile.

El homicidio de Reyes ocurrió poco después del mediodía del 19 de junio, cuando salía de su departamento junto a un amigo. Fueron interceptados por tres jóvenes, quienes simularon un asalto después de esperar frente a su edificio en un vehículo marca Chevrolet Spark, patente CUVRZ43. Ante ello, el rey del barrio Meiggs lanzó su móvil bajo un auto, al parecer creyendo evitar su robo. Tras el crimen, Carabineros lo encontró e incautó como evidencia.

Wilson Verdugo, dueño dos restaurantes -llamados La Vaquita Sabrosa- y tres carnicerías en Santiago acusado de ser el autor intelectual. (FOTO: EL PAÍS)

Uno de los acusados de ser el autor material fue el venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, de quien se sospechaba que podría estar en Santa Cruz pero que finalmente fue detenido en Colombia, luego que algunas pruebas lo ubicaban escapando de Chile en dirección a Perú a bordo de un taxi.

Más allá de los autores materiales, la Justicia chilena avanzó contra quien habría contratado los “servicios” de los sicarios. Según pudo saber La Opinión Austral, se trata de Wilson Verdugo, dueño dos restaurantes -llamados La Vaquita Sabrosa- y tres carnicerías en Santiago, fue detenido en su domicilio en Providencia.

Es que, según el Ministerio Público chileno, poco antes, cerca de las 11:30 horas de la mañana, Verdugo había llamado a Reyes: hablaron 18 segundos.

Reyes se dedicaba a realizar préstamos informales a diversas personas. Una de ellas era Verdugo, quien sostenía sus negocios con base en los dineros que le entregaba el rey del barrio Meiggs. Semanalmente, debía devolverle 9 millones de pesos y este sería el móvil del crimen.

Por otro lado, el caso ha sumado más capítulos que han llegado a la farándula trasandina. Raquel, prima hermana del fallecido, rompió el silencio para arrojar luz sobre el vínculo entre Reyes Ossa y el reconocido animador televisivo

El rey de Meiggs junto al presentador televisivo Francisco Kaminski. (FOTO: EL TRECE CL)

En conversación con el programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión, la prima del Rey de Meiggs entregó detalles de su vínculo con Francisco Kaminski.

“Él se encontraba en Viña. Llegaba a Santiago, iba a ir a hacer su trámite, y obviamente, con las personas que habló por teléfono anteriormente, ellos, nadie más que ellos, tenía esa información”, contó Raquel para después confirmar que “esa mañana se comunicó con Kaminski” y también con Wilson, apuntado como el autor intelectual.

¡Pucha hermano! ¿Y cuándo me vai (sic) a pagar?”

Y al ser consultada si había préstamos de dinero, lanzó una dura acusación contra el animador. “Sí. Y curiosamente, mi primo, dos semanas antes, vino a Talca -antes de que pasara esto- a ver a mi tía, a su mamá y a su abuela. Hizo videollamada con Kaminsky. Y ahí le dice: “¡Pucha hermano! ¿Y cuándo me vai (sic) a pagar?”. Desconozco los millones“, señaló.

El intermediario

Por el crimen de Reyes hay hasta ahora cuatro imputados, los tres sicarios y Verdugo. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio que entregó a los fiscales Yonder Emilio Blanco Véliz, uno de los tres detenidos por el homicidio -un ciudadano venezolano de 24 años en situación migratoria irregular- el chileno Verdugo habría mantenido contacto el día crimen con un intermediario, también de nacionalidad venezolana. Este hombre no había sido capturado hasta estas últimas horas.

“El tío Lukas” siendo trasladado por Carabineros. (FOTO: BIO BIO)

Según consignaron medios chilenos este lunes fue formalizado Ricardo Valdimir Villón Pérez, sujeto conocido como “Tío Lukas” y que está sindicado como el eventual intermediario en el crimen del denominado “Rey de Meiggs”.

La captura de Villón se logró en una propiedad ubicada en calle Escanilla, comuna de Independencia. Sin embargo, recién este lunes trascendió la información.

Junto a él había un joven venezolano de 22 años identificado como Jhoylan García Navarro, con situación migratoria irregular, quien también fue detenido por tener las mismas características físicas de otro participante del delito. Según información policial, este último tuvo un rol en la recepción de las armas utilizadas para cometer el crimen.