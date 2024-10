Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un episodio que ha captado la atención de la frontera entre Argentina y Chile, un riogalleguense ha sido arrestado por contrabando de divisas en el paso fronterizo Integración Austral, ubicado en Monte Aymond.

El hombre, identificado como Máximo Manuel Figueroa, se enfrenta a una dura situación legal que lo mantiene en la ciudad chilena de Punta Arenas, donde deberá reunir la exorbitante suma de 10 millones de pesos chilenos como fianza para poder regresar a nuestro país. Mientras tanto, le está prohibido salir de la región de Magallanes.

La detención se produjo cuando Figueroa intentaba ingresar a Chile con una considerable suma de 40 mil dólares, una cifra que claramente supera el límite de 10 mil dólares que puede ser transportada sin declaración aduanera. Esta no es la primera vez que el riogalleguense es sorprendido en esta situación; apenas una semana antes, ya había sido detenido con una cantidad cercana a los 5 mil dólares. Sin embargo, esta vez el hallazgo fue mucho más significativo.

Los hechos se desarrollaron durante una inspección conjunta realizada por funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Aduanas, quienes decidieron revisar el vehículo de Figueroa. Durante esta inspección, encontraron una caja plástica que contenía no solo dólares, sino también euros, documentos bancarios y sobres con más dinero. Este hallazgo llevó a las autoridades a realizar una declaración no voluntaria, un procedimiento que, según la normativa vigente, debe ser comunicado a la Unidad de Análisis Financiero.

El fiscal Felipe Aguirre destacó la gravedad de la situación, subrayando que desde noviembre del año pasado, no declarar cantidades que superen los 10.000 dólares al ingresar a Chile es considerado un delito. La reacción de las autoridades fue inmediata: el imputado y el dinero incautado fueron entregados a Carabineros de la Tenencia Monte Aymond para continuar con los trámites legales correspondientes.

Por otro lado, el abogado defensor, José Manuel Agüero, ha expresado su preocupación por la situación de su cliente, destacando que la suma exigida para la fianza es considerablemente alta y que Figueroa no cuenta con familiares en Punta Arenas que puedan ayudarlo. Según la versión presentada, el riogalleguense había viajado a Chile acompañado de su madre con el propósito de realizar algunas compras. Sin embargo, ahora se encuentra atrapado en un entramado legal del que no puede escapar sin antes saldar la deuda impuesta por el juez.

Descargo

En su defensa, Figueroa indicó que no actuó de mala fe. En esta oportunidad había viajado a Punta Arenas junto a su madre y, como es comerciante, habitualmente cruza la frontera para hacer negocios.

Figueroa remarcó fue que “jamás actué de mala fe. La caja con el dinero estaba a la vista”. Además, en declaraciones a un portal trasandino calificó como “muy” angustiante la situación que está viviendo casi sollozando.

Figueroa dijo que en Punta Arenas no tiene familiares ni amigos. Además el auto se lo dejaron en la frontera, así que más le complica esto para moverse dentro de la ciudad. Por ahora está alojando en un hostal, hasta ver cómo se consigue los 10 millones de pesos chilenos para poder pagar la fianza y volver cuanto antes a Argentina. “Lo peor de todo es sentirte tratado como un delincuente. Encima en un país que no es tu país. Y le reitero que no fue un acto de mala fe”, comentó. Insistió en que fue un error suyo. Sin ninguna mala intención. “Me encanta venir a Punta Arenas” indicó.

Por su lado, el abogado del acusado expresó que espera que la apelación sea vista lo antes posible, “porque es un extranjero que está retenido en contra de su voluntad en territorio chileno”