“Los Juegos digitales y sus principales diferencias”

A pesar de que Sweet Bonanza y Sweet Bonanza Xmas son del mismo desarrollador y tienen el mismo tema, hay más diferencias que la estética de cada una. Mientras en el Sweet Bonanza original todo se desarrolla en un mundo repleto de dulces y nubes que recuerda al verano, la versión navideña nos lleva al corazón del invierno.

Hoy te hablaremos de los aspectos más técnicos de ambos juegos y cómo disfrutar de Sweet Bonanza casino slot ya sea que juegues la versión original, Xmas o 1000. Incluso puedes disfrutar de la versión en vivo en BetonWin, también está la más reciente, Super Scatter.

¿Te parece que todas son iguales? Sigue leyendo y puede que te sorprendas.

Diferencias Evidentes

Atmósfera y Sonido: La versión original busca una experiencia enérgica, mientras que la versión Xmas tiene un ritmo ligeramente más pausado en su ambientación sonora, aunque la velocidad de los carretes sea idéntica así como el número de carretes disponibles.

Volatilidad: Ambos juegos están catalogados con una volatilidad media-alta. Esto significa que, aunque los premios pueden no ser constantes en cada giro, tienen el potencial de ser significativos cuando ocurren las combinaciones adecuadas.

Lanzamiento: Sweet Bonanza fue el pionero, estableciendo las bases mecánicas que luego se replicaron en la versión Xmas para aprovechar la estacionalidad del mercado, y las versiones subsecuentes para mejorar aspectos técnicos u ofrecer premios mayores.

Mecánica de Juego

Tanto en Sweet Bonanza como en Sweet Bonanza Xmas, te encuentras con un sistema Win All Ways que te permite ganar en todos los sentidos y direcciones siempre y cuando los símbolos aparezcan un número determinado de veces en cualquier lugar de la pantalla.

Otro sistema común es el Tumbling Reels, o rodillos en cascada que hacen que los símbolos que te hicieron ganar desaparezcan para que caigan otros hasta llegar al máximo de los multiplicadores disponibles o hasta que ya no se formen combinaciones ganadoras, en ambos casos el multiplicador máximo es de x100 y el mínimo de x2.

Ahora, la diferencia está en las animaciones y en la compatibilidad con algunos dispositivos. Aunque no por mucho, Sweet Bonanza Xmas es una tragamonedas más reciente por lo que se puede adaptar mejor a dispositivos móviles. Pero si juegas en Beton Win, la compatibilidad con las slots no sería un problema porque ya vienen optimizadas gracias al código en la APK oficial.

Premio Máximo

Tanto Sweet Bonanza como su versión navideña ofrecen un premio máximo teórico de 21 100 veces el valor de la apuesta por giro. Después de que logres el premio máximo, se reinicia tu ronda y vuelves al juego de base.

Para alcanzar estas cifras, el escenario ideal ocurre durante la ronda de bonificación de giros gratis. La combinación de una cascada de símbolos de alto valor por un largo tiempo junto con la aparición de varios multiplicadores de 100x es lo que permite acercarse al tope de ganancia del juego.

Si hablamos de la versión 1000 de Sweet Bonanza, entonces este número aumenta a 25 000 gracias a que tiene un multiplicador 10 veces mayor al máximo que los otros dos juegos. Al igual que los anteriores, Sweet Bonanza 1000 muestra sus multipliacadores solo en la ronda de bono y mediante las bombas de color, esta es una característica común de todas las versiones del juego.

Es importante recordar que, al alcanzar este límite, la ronda finaliza automáticamente y se acredita el premio, independientemente de si quedaban giros pendientes, pero no te guíes por la ganancia teórica máxima ya que es prácticamente imposible de lograr, es más común recibir premios modestos de vez en cuando, por eso recuerda hacer apuestas moderadas.

La apuesta base se puede ajustar, y el juego ofrece la opción de Ante Bet o Doble Oportunidad, que aumenta el costo del giro en un 25% a cambio de duplicar las posibilidades de obtener los símbolos Scatter necesarios para activar la bonificación. Dicho esto, son posibilidades y no certezas así que mantén un buen control de tu saldo de juego.

Jugar Sweet Bonanza Gratis

Si no entiendes del todo de qué van estas dos tragamonedas, puedes acceder a ellas en versión de demostración con saldo ficticio. Solo debes buscar Sweet Bonanza o Sweet Bonanza Xmas e ingresar a la versión “Demo” de los juegos.

Esto es recomendable porque así puedes tener una idea de cómo funciona el juego en la práctica, cómo se aplica el RTP y ver si el ritmo del juego te agrada.

También puedes tener una idea de cuánto puedes apostar antes de gastar el saldo que tienes estipulado usar para una sesión de juegos y jugar gratis en BetonWin reduce por completo el riesgo de perder dinero o lo que implica proporcionar tus datos personales a un tercero. pues aquí puedes jugar sin registro y sin saldo.

Por supuesto, si juegas gratis y sin registro no estás realmente ganando nada en metálico, pero sí te vas a divertir. Si ya quieres ver el juego real. Puedes registrarte en su formulario, si tienes preguntas el soporte está disponible 24/7.

¿Qué te parecen las diferencias entre Sweet Bonanza y Sweet Bonanza XMas? ¿Te animas a jugarlo ahora?

Para resumir, las diferencias entre Sweet Bonanza y Sweet Bonanza Xmas son mínimas y estéticas, pero si quieres algo diferente, en la misma plataforma BetonWin tienen la versión 1000 y la Super Scatter además de la versión en vivo. Si los juegos no son lo tuyo, también hay apuestas deportivas.