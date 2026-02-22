Mientras Shakira se encuentra inmersa en su gira internacional “Las mujeres ya no lloran”, una inmobiliaria publicó la venta de una propiedad que habría adquirido durante su relación con Antonio de la Rúa.

Hace casi dos décadas, la cantante compró una isla privada en Bonds Cay, Bahamas, con la intención de desarrollar un espacio de descanso para celebridades en un entorno paradisíaco; el proyecto contemplaba galerías para artistas emergentes, residencias creativas y períodos sabáticos para creadores, pero, la crisis financiera de 2008, impidió su concreción; con el tiempo, la iniciativa quedó suspendida y, actualmente, la isla mantiene solo algunas instalaciones básicas.

Bonds Cay se encuentra en el norte de Bahamas, en las exclusivas Islas Berry, a 200 kilómetros de Miami; con 263 hectáreas de paisajes vírgenes, más de 21 kilómetros de costa y playas de arena blanca, el lugar garantiza privacidad total y solo es accesible en yate, helicóptero o jet privado; la venta está a cargo de la inmobiliaria “Corcoran CA Christie Bahamas”.

El valor actual de la propiedad casi duplica la inversión original de Shakira, alcanzando los 33 millones de dólares; según distintas fuentes, la cantante decidió desprenderse de este activo para ordenar sus inversiones y enfocarse en su carrera artística y empresarial, en un momento de gran proyección internacional con su gira por América, Europa y Asia.

Aunque el proyecto original no prosperó, la isla conserva un gran valor ecológico; es hogar del caracol terrestre Cerionidae y sus aguas, bañadas por la “Tongue of the Ocean”, que albergan una rica biodiversidad marina.

