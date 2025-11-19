Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La serie de maniobras imprudentes que protagonizó una caravana de vehículos Ferrari en rutas del sur argentino terminó este martes con un accidente de gravedad en San Martín de los Andes. Uno de los autos perdió el control, despistó y chocó contra un árbol, dejando a dos hombres heridos que debieron ser trasladados al Hospital de Bariloche.

La situación encendió las alarmas en Neuquén, donde funcionarios provinciales venían advirtiendo sobre la circulación a alta velocidad, los sobrepasos riesgosos y el desoído permanente de las normas de tránsito por parte de los conductores.

El recorrido previo: advertencias, multas y maniobras extremas

Según detalló la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, la caravana había partido desde Dina Huapi y ya en la Ruta de los Siete Lagos realizaba maniobras de sobrepaso a alta velocidad. La funcionaria señaló que se registraron al menos dos situaciones de “riesgo extremo”, una de ellas casi impactando contra un móvil policial.

Pese a las advertencias de las autoridades provinciales y de Gendarmería, y a que en Villa La Angostura la caravana fue multada y notificada formalmente, los conductores continuaron avanzando “en la misma modalidad temeraria”. Incluso el SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) había alertado a la organización sobre una posible suspensión del evento si persistían las conductas peligrosas.

Sin embargo, algunos participantes se apartaron del grupo principal y continuaron circulando a gran velocidad hacia el norte.

El accidente a 200 km/h

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1.564 de la Ruta 237. De acuerdo con las primeras informaciones, el Ferrari habría perdido el control cuando se desplazaba a cerca de 200 km/h. Tras despistar hacia la banquina, el vehículo impactó violentamente contra un árbol.

En el interior del auto viajaban dos hombres de 66 y 68 años, quienes sufrieron lesiones significativas. Uno de ellos presentó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un trauma cerrado de tórax, mientras que el otro fue atendido por un cuadro cardiovascular severo. Ambos fueron derivados de urgencia al Hospital de Bariloche.

Fuerte malestar en Neuquén y suspensión del evento

Los reiterados episodios de conducción temeraria generaron un fuerte malestar en el Gobierno de Neuquén. El SIEN resolvió suspender la actividad, retener los vehículos y coordinar el escoltado de la caravana hacia la provincia de Río Negro. Además, se impuso una multa a la organización y se prohibió la continuidad del recorrido por circuitos neuquinos.

Ortiz Luna fue categórica al referirse a la situación: “No se permitirá bajo ningún aspecto ninguna excepción a las normas de tránsito. El respeto por las instituciones y por los neuquinos está por encima de cualquier puesta en escena o de los millones que impliquen este tipo de cosas”.

Investigación y consecuencias

En las próximas horas se continuará con las pericias para determinar con precisión cómo se produjo el despiste y si la unidad contaba con permisos especiales para participar del evento. Paralelamente, desde el Gobierno neuquino analizarán sanciones adicionales y evaluarán la posibilidad de restringir futuras actividades de este tipo en la región.

El accidente reavivó el debate sobre la convivencia en rutas turísticas y la necesidad de controles más estrictos ante eventos automovilísticos que, cuando no respetan las reglas, pueden terminar en tragedia.