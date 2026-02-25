Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado Alberto Biglieri encabezará en Neuquén la conferencia “La Inteligencia Artificial en los Dictámenes”, en el marco del Ciclo de Conferencias que impulsa el Consejo de la Magistratura de la provincia. La actividad se realizará el miércoles 26 de febrero de 2026, a las 17:00, en la Sala de la Memoria de la Honorable Legislatura Provincial, ubicada en Dr. Luis Federico Leloir 810.

El evento tendrá modalidad presencial, será gratuito y requerirá inscripción previa debido a que los cupos son limitados. El Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén invitó a los matriculados y matriculadas a participar de esta propuesta académica, que abordará el impacto de la Inteligencia Artificial en la elaboración de dictámenes y en la práctica del Derecho Administrativo.

Debate: Inteligencia Artificial y Derecho

La conferencia pondrá el foco en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos de análisis, redacción y fundamentación de dictámenes jurídicos. En un contexto donde la tecnología redefine la gestión pública y el funcionamiento de los organismos judiciales, el encuentro buscará generar un espacio de reflexión sobre los desafíos, límites y oportunidades que plantea la automatización en la toma de decisiones administrativas.

El avance de la Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico abre interrogantes sobre la transparencia, la responsabilidad profesional y la validez de los actos administrativos. En ese escenario, la disertación de Biglieri aportará una mirada académica y práctica sobre cómo integrar estas herramientas sin afectar los principios que rigen el procedimiento administrativo.

Trayectoria de Alberto Biglieri

Alberto Biglieri es abogado egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Se desempeña como Prosecretario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y dirige el Instituto de Derecho Administrativo del CPACF. Además, dirige el Instituto de Derecho Comunitario y de la Integración del CALZ.

Es Magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos (USAL) y posee un MBA de la Universidad de Baltimore. Actualmente cursa su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata.

En el ámbito académico, ejerce como Profesor Titular de Derecho Administrativo en la UNLZ, Profesor Regular de Derecho Administrativo en la UBA y Profesor Regular de Derecho de la Integración en la misma casa de estudios. También dicta clases de posgrado en la UBA, UCA, UNLZ, UCALP, UNSO y UNMDP.

Biglieri es autor y coautor de libros y numerosos artículos jurídicos publicados en el país y en el exterior. Este año publicó, junto a Tomás Hutchinson, la ampliación y actualización del clásico “Procedimiento Administrativo de la CABA”, obra que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de Interés. Además, se desempeña como columnista en BAE Negocios.

Un ciclo federal sobre innovación jurídica

La presentación en Neuquén se suma a las exposiciones que Biglieri ya realizó en Córdoba, Río Grande y Chubut, donde abordó la relación entre Inteligencia Artificial y dictámenes administrativos ante públicos vinculados al ámbito judicial y académico.

Inscripción y datos de contacto

Quienes deseen asistir pueden inscribirse a través del formulario oficial habilitado por la organización: https://forms.gle/4mpWqD9zCGe4sJm88

Para consultas, el Consejo de la Magistratura de Neuquén habilitó el teléfono 0299 442-1242 y el correo electrónico contacto@magistraturanqn.gov.ar. También se puede obtener información a través del sitio web oficial www.magistraturanqn.gov.ar o vía WhatsApp al 2995249362.

El encuentro se enmarca dentro de las actividades académicas y externas que impulsa el organismo provincial, con el objetivo de fortalecer la formación continua de los operadores jurídicos frente a los desafíos que impone la transformación digital.