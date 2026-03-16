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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, inauguró el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los gobernadores de Neuquén y Río Negro, el intendente de la ciudad y el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.

También, estuvieron presentes los directivos de las empresas que forman parte de iniciativa para impulsar la formación de los técnicos que necesita el desarrollo energético del país.

Durante el acto, que se llevó a cabo en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén, Marín se refirió al rol clave de la educación para lograr el desarrollo de Vaca Muerta: “No hay crecimiento si no hay educación. No hay crecimiento si nosotros no trabajamos para darle las oportunidades a todas las personas”.

También, destacó la importancia de generar un trabajo seguro porque “no hay curita que justifique un metro cúbico de petróleo producido ni un litro de nafta refinado. Es justamente por eso que necesitamos capacitar a todos los que trabajen en Vaca Muerta”.

El Instituto Vaca Muerta es el segundo proyecto colaborativo que lleva adelante la industria – el primer es el VMOS. “Acá, invertimos entre los privados. Se terminó lo que decíamos que buscábamos que el Estado bobo invierta por nosotros. Así que lo único que puedo decir es que lo hicimos, porque lo hicimos entre todos”, remarcó Marín.

Por último, señaló que “la industria energética tiene la obligación generacional de desarrollar Vaca Muerta y para eso necesitamos educación”. El nuevo edificio comprende 2.625 m² con cuatro salas de simuladores, laboratorios de química aplicada y de automatización/PLC, talleres mecánico y eléctrico, ocho aulas y un auditorio para 100 personas.

Con Horacio Marín y Sandra Pettovello, quedó inaugurado el Instituto Vaca Muerta en Neuquén.

La oferta académica incluye siete trayectos esenciales para el Upstream: Perforación, Fractura, Instrumentos, Producción, Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico y Seguridad Operativa en Yacimiento, con cursos de 4 meses.

El pozo escuela de Río Neuquén, donde los estudiantes podrán realizar maniobras críticas en condiciones operativas reales, es el único del país y uno de los pocos en la región y va a permitir reducir la curva de aprendizaje y elevar la productividad.

“Para la primera camada de estudiantes se anotaron más de 17.000 personas y se estima capacitar entre 2000 y 3000 trabajadores por año. De esta manera, el IVM se proyecta como una instancia única en la región para contribuir, desde la capacitación, al desarrollo del sector energético del país”, aseveraron desde la compañía.

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