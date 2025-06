Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó este lunes que será candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en los próximos comicios que se llevarán a cabo el 7 de septiembre. El congresista del PJ Santa Cruz, Alan Bjerring, dijo por LU12 AM680 Río Gallegos que “es una noticia que impacta a nivel nacional, si bien se circunscribe la postulación en la provincia de Buenos Aires”.

Marcó que “las elecciones por tercios empieza a desdibujarse en la medida de que La Libertad Avanza va subsumiendo las voluntades del PRO dentro de esa fuerza política y reconfigura el tablero político de la Argentina“, “en lo particular no me sorprende teniendo en cuenta el resultado de las elecciones del 202. En la tercera sección electoral hubo un 52% para el peronismo, mientras que la sumatoria entre la Libertad Avanza y el PRO un 50%”.

De esta manera, el dirigente del PJ Santa Cruz observó que “es una respuesta lógica de una de las dirigentes más importantes que tiene el peronismo y que sin duda su definición estructura y organiza el conjunto”.

Así, remarcó que la candidatura obedece a la necesidad de “garantizar territorialmente la provincia de Buenos Aires. Ella es una de las principales electoras que tenemos dentro del movimiento justicialista”, “está claro que desde el 2015 o antes, hay una intención definida por parte de un grupo económico potenciado por los los grandes medios hegemónicos de dejarla fuera de la cancha con elementos judiciales”.

De esta manera, Bjerring rechazó que “después de haber anunciado su candidatura, la respuesta del principal grupo mediático fue que la Corte Suprema tiene que pronunciarse, condicionando la decisión. En particular concuerdo con lo que dijo: La política no tiene que estar supeditada a lo que se suceda este en la causa judicial”.

Pidió “bregar para que esta unidad que necesita el peronismo, fundamentalmente en el peronismo de Buenos Aires, sea con contenido. No sea una unidad solamente de candidatura, sino que sea con contenido para dar una proyección para lo que viene para el 2027″.

Sobre el desdoblamiento de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires y el reproche de CFK, el congresal santacruceño observó que “las elecciones del 2009 no se desdoblaron y llevamos a Néstor Kirchner como candidato testimonial, muchos intendentes iban testimoniales en sus distritos y se perdió. En el 2013 sucedió lo mismo con Martín Insaurralde, y hay que sumar el 2017. En el 2021, también perdimos”.

El santacruceño dijo que “todas esas elecciones no estaban desdobladas, íbamos todos juntos. La discusión política interna cuando se transfiere, no solamente por la forma de elegir y qué es lo que se va a elegir, si no este no se no se plantea toda la discusión arriba de la mesa, pasan estas cuestiones. Creo, como argentino, que hay que rediscutir algunas cuestiones. Me parece que Miley es una emergente de la falta de representatividad que tiene la sociedad con sus dirigentes”.

En otro contexto, dijo que “la principal característica de este gobierno nacional es la crueldad, darle la espalda a los más débiles, los más necesitados, a los ancianos, niños con cáncer. Tenemos que tomar nota cada vez que hay elecciones y cada vez que hay un proceso como este”.

“No estamos con la democracia fortificada, muy por el contrario. Creo que muchas de las cosas que se hacen o se permiten hacer van en contra de lo que entendemos que tenía que ser la organización política del país. La discusión está no está saldada”, insistió.

Al ser consultado si la aparición de Cristina Fernández de Kirchner también sirve como un ordenador político en Santa Cruz, dijo que “seguramente va a tener su correlato, tenemos una configuración distinta y hay un delay en función de que nosotros votamos recién en octubre, pero obviamente esta este posicionamiento de Cristina va a acelerar las discusiones que hay que dar”.

Marcó que “se sigue sosteniendo esta esta máxima: con Cristina sola no alcanza, pero sin ella no se puede“, “nos tenemos que construir una nueva base de representación donde todas las fuerzas políticas y sociales confluyan en una sociedad democrática que consideren que un país se hace de otra manera. Se hace incluyendo y no excluyendo, no con la motosierra, sino modificando lo que hay que modificar y está mal y no rompiendo todo”.