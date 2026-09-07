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El juicio oral y público contra Emilio Parodi, exgerente de Recursos Humanos de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, comenzará este jueves 10 de septiembre. Está acusado de participar en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra tres trabajadores aceiteros.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA) actuarán como querellantes en el proceso. Asimismo, ambas organizaciones acompañaron a los familiares de las víctimas durante el recorrido judicial.

La acusación contra el exgerente

Parodi, quien ocupaba un cargo jerárquico dentro del grupo Bunge & Born, propietario de la empresa en ese momento, está imputado como partícipe necesario en los secuestros de Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández, ocurridos el 7 de julio de 1976.

La querella sostiene que, desde su posición dentro de la compañía, el exgerente habría confeccionado nóminas con los nombres de los obreros perseguidos y facilitado el ingreso de las fuerzas represivas al establecimiento fabril.

La Ftciodyara y el SOEIA señalaron que asumieron “el compromiso” de continuar representando a los afiliados que fueron detenidos-desaparecidos “con la complicidad empresarial, pero también de la conducción sindical de aquel momento”. Y agregaron: Por eso, hemos aportado actas y otros materiales documentales, además de presentarnos como querellantes en 2015”.

Emilio Parodi, exgerente de Recursos Humanos de la planta de Avellaneda, llega a juicio acusado de crímenes de lesa humanidad.

Al menos 26 víctimas y otros directivos señalados

La investigación reúne al menos 26 víctimas, entre trabajadores de la planta de Avellaneda y familiares, quienes fueron perseguidos por su participación gremial y por reclamar mejores condiciones laborales.

Uno de los casos más emblemáticos es el de René Albornoz, su esposa Elba Musaschio y la hija de ambos, Paula Noemí, que tenía seis meses cuando se produjo el operativo y fue apropiada luego de la desaparición de sus padres.

Desde la conducción aceitera remarcaron: “Allí se evidenciará la responsabilidad empresarial en delitos cometidos para poder implementar un modelo económico de licuación de salarios, endeudamiento del país y destrucción de la producción industrial en beneficio de la especulación financiera”.

Aunque Parodi es el principal acusado que llega a juicio, las organizaciones sindicales sostienen que la presunta estructura de complicidades involucró a otros integrantes de la conducción empresarial.

En agosto de 2023, la Ftciodyara y el SOEIA solicitaron la indicación e indagatoria de otros 16 jefes y miembros del personal jerárquico de la planta de Avellaneda, quienes también formaban parte de la cadena de mando durante los operativos represivos de la dictadura.

“Fueron atacados por luchar por sus derechos laborales, sindicales y democráticos, los mismos que hoy el poder económico más concentrado y el gobierno actual volvieron a poner en la mira. Enfrentamos esta ofensiva con unidad, solidaridad y conciencia de clase, la misma que tuvieron ellas y ellos”, cerraron las entidades gremiales.

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