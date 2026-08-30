Este domingo 30 de agosto, a las 22, Canal 9 estrenará “1976. Ecos de la memoria”, una nueva serie documental del Grupo Octubre que propone revisar uno de los períodos más oscuros de la historia argentina: la última dictadura cívico-militar.

La fecha del estreno tiene además un significado particular, ya que coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La serie estará compuesta por cuatro episodios de 50 minutos, que se emitirán los domingos a las 22.

La producción propone un recorrido por el terrorismo de Estado, sus mecanismos de persecución y represión, la censura, el exilio y las desapariciones forzadas, pero también por las distintas formas de resistencia que surgieron frente al aparato represivo.

Archivo, testimonios y reconstrucciones

La propuesta audiovisual combina tres niveles narrativos. Por un lado, recupera imágenes de archivo histórico restauradas mediante tecnología digital. A esto se suman entrevistas en profundidad con protagonistas y referentes de la cultura, la política y el pensamiento argentino.

El tercer eje está compuesto por reconstrucciones realizadas con inteligencia artificial, utilizadas para recrear escenas, atmósferas y situaciones de las que no existen registros audiovisuales.

La combinación busca generar un diálogo entre pasado y presente, utilizando herramientas contemporáneas para reconstruir y reflexionar sobre hechos que marcaron a varias generaciones.

Quiénes participan de “1976. Ecos de la memoria”

La realización está a cargo de Tristán Bauer, Daniel Filmus y Carolina Scaglione, con colaboración de Virginia Martínez en el guion, dirección de fotografía de Juan Cruz Keller y la voz en off de la actriz Alejandra Flechner.

A lo largo de los cuatro capítulos participan figuras como Jorge Taiana, León Arslanian, Luis Moreno Ocampo, Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Pigna, Baltasar Garzón, León Gieco, Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Chicha Mariani, Carlos “Maco” Somigliana, Nora Cortiñas, Taty Almeida, Martín Kohan, Miriam Lewin, Ubaldo Matildo Fillol, Victoria Montenegro, Victoria Donda y Leonardo Fossati.

Cada uno aporta su mirada y experiencia para abordar la dimensión histórica, política y humana de la dictadura.

Las marcas del terrorismo de Estado

La serie parte de una premisa central: la dictadura no es solamente un hecho del pasado, sino una herida que continúa interpelando al presente.

En ese recorrido busca responder cómo se construyó el terrorismo de Estado, qué condiciones hicieron posible su desarrollo y de qué manera sus consecuencias continúan presentes en la sociedad argentina.

La propuesta aborda además las marcas que dejaron la desaparición forzada, la persecución, la censura y el exilio, junto con las luchas posteriores por la memoria, la verdad y la justicia.

Contenidos complementarios

Además de los cuatro episodios principales, el proyecto incorpora dos entrevistas realizadas por Daniel Filmus.

Una de ellas está dedicada a Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en un testimonio de 26 minutos que reconstruye la desaparición de su hijo, el inicio de su militancia y la lucha colectiva por memoria, verdad y justicia.

El material adquiere un valor especial al tratarse de uno de sus últimos testimonios audiovisuales, acompañado por fotografías y registros de archivo.

También se incluye un contenido especial de 90 minutos sobre León Gieco, que combina relato e interpretaciones musicales para recorrer su llegada a Buenos Aires, sus primeros pasos en la música y el impacto que la dictadura tuvo sobre su vida y su obra.

El músico recuerda experiencias vinculadas con la censura, la persecución y la cárcel, y reflexiona sobre el papel del arte y la cultura como herramientas de expresión y resistencia.