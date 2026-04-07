Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los precios internacionales del petróleo superan los US$110 este martes, a pocas horas del vencimiento del ultimátum de Donald Trump a Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz, en un escenario que anticipa una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Brent, referencia para Europa, cotiza en torno a los 111 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en los 116 dólares.

Ambos indicadores acumulan una suba superior al 50% desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Antes de la ofensiva contra Teherán, iniciada el 28 de febrero, el Brent rondaba los 73 dólares por barril.

La persistencia de valores elevados responde al endurecimiento de la postura de Trump frente al régimen iraní, con un ultimátum que exige la apertura total del estrecho de Ormuz y un acuerdo que ponga fin a las hostilidades.

Las advertencias del mandatario estadounidense se intensificaron con el paso de las horas. En un primer momento, señaló que atacará “centrales eléctricas y puentes” iraníes a partir del martes.

Luego, sostuvo que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche, que “podría” concretarse este mismo martes. Más tarde, afirmó que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

Hasta ahora, el régimen iraní rechazó las exigencias y respondió con amenazas de represalias contra infraestructura clave de aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Leé más notas de La Opinión Austral