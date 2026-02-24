Evolución de la normativa del juego en la Patagonia: ¿Cuál es la única provincia que no admite el online?

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para los casinos online, Argentina no es un país, sino un rompecabezas con 24 piezas. Cada provincia puede definir si legalizar o no las apuestas a través de internet, lo que implica que cada región tenga sus propias reglas.

En este contexto, los jugadores interesados en descubrir las más nuevas tragamonedas tienen que desarrollar un ojo de águila para evitar toparse con sitios ilegales. Por eso, aquí hemos hecho una recopilación de los operadores permitidos en las provincias de la Patagonia.

Diferencias entre las provincias que sí permiten casinos online

Un hecho que hay que tener en cuenta en este análisis es que las diferencias van más allá de la aprobación o la prohibición de los juegos, sino que cada provincia opera con unas reglas y un modelo diferente.

Por ejemplo, en Chubut, el juego online está habilitado bajo un esquema acotado. Según el listado de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas – ALEA, actualmente la provincia autoriza dos casinos online que operan bajo supervisión local.

Neuquén, por su parte, adoptó un modelo mixto. La provincia habilitó tres casinos online, en conjunto con la participación activa de la lotería provincial, que funciona como organismo regulador y, en algunos casos, como socio estratégico de los operadores.

En Río Negro, por otra parte, el único operador autorizado es la lotería online. Es decir que la provincia no abrió el mercado a múltiples operadores privados, sino que se trata de un modelo más conservador, pero que igualmente permite el acceso legal al juego en línea.

Santa Cruz presenta un esquema aún más reducido con un único casino autorizado para operar, lo que limita la competencia, pero garantiza un control directo sobre la actividad.

La provincia patagónica donde no está permitido el juego en línea

En este mapa con tantas diferencias entre provincias, Tierra del Fuego aparece como la gran excepción. Es la única donde el juego online no está habilitado de manera formal.

Actualmente, la provincia no cuenta con operadores autorizados para ofrecer apuestas deportivas en línea ni casinos online.

Si bien el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) es el organismo encargado de regular las actividades de juego, hasta el momento no se ha establecido un marco legal específico para el juego online.

Al margen de la legalidad en cada provincia, en todas ellas está permitido el uso de comparadores de casino con juegos de demostración, dado que, al no haber intercambio monetario, no es necesaria una licencia.

MIRA TAMBIÉN

Además, cabe aclarar que la ausencia de regulación no implica necesariamente una postura ideológica contra el juego, sino un vacío legal que hasta ahora se mantiene en torno a la habilitación del canal digital.

Argentina, un rompecabezas legal para los operadores

El caso patagónico es la muestra de una situación que se da en todo el país, a mayor escala. En materia de juego online, la Argentina es un rompecabezas regulatorio.

Actualmente, son 19 distritos los que han habilitado el juego online con licencias propias. Buenos Aires, Córdoba y CABA son las más grandes en volumen de juego, pero no fueron las pioneras. Mendoza, Misiones y Entre Ríos ya contaban con una legislación online antes de que se autorizara el juego en los distritos más poblados del país.

Para las empresas, invertir en Argentina es un desafío, dado que cada jurisdicción define sus propios impuestos, requisitos técnicos y mecanismos de control.

Para los jugadores, en cambio, el sistema puede resultar confuso. No es raro encontrarse con bloqueos por geolocalización, mensajes de acceso restringido o plataformas que funcionan en una provincia pero no en otra.

El puzzle también se traslada a la materia fiscal

A la complejidad normativa también se suma el aspecto impositivo, ya que, mientras las provincias fijan sus propios cánones a los sitios que estas mismas autorizan, la Nación aplica el Impuesto Indirecto sobre Apuestas Online, previsto en la Ley 27.346.

Este tributo no depende de quién autoriza al operador, sino de que exista una apuesta. Su lógica es similar a la del IVA, ya que aunque la habilitación sea provincial, la recaudación nacional se activa cuando se realiza la operación.

A nivel nacional, la entidad encargada de recaudar este impuesto en particular es ARCA. Todos los demás impuestos de juego corren a cargo de las provincias.

En los últimos meses, la estructura global tuvo otro giro de tuerca con la Resolución 5791/2025, que introduce un nuevo impuesto indirecto sobre las apuestas online en todo el territorio. El impacto de este impuesto sobre los jugadores no sería directo, ya que recae sobre las plataformas y no sobre el jugador como persona física.

En definitiva, mientras algunas provincias consolidan mercados regulados en sus territorios, otras, como es el caso de Tierra del Fuego, optan por mantenerse al margen, reforzando la idea de que el mapa del juego online en el país sigue lejos de ser homogéneo.

MIRA TAMBIÉN