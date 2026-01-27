Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Santa Cruz Puede SAU., Gustavo Sívori, se refirió –entrevistado en LU12 AM680 Radio Río Gallegos– a la presentación del proyecto productivo en El Calafate, con la primera cosecha de las primeras 380 hectáreas de trigo, avena y cebada en la estancia “Alice“, el primero de estas características en esa región.

“Estamos contentos, estamos dando algunos pasos importantes en la matriz productiva de la provincia. El concepto anterior me parece que era distinto, era extractivista, porque cuando uno habla de minería, de petróleo, de pesca, normalmente habla de sacarlo de nuestra provincia, paro comercializarlo en el exterior”, indicó este martes.

Es la primera cosecha de las primeras 380 hectáreas de trigo, vena y cebada en la estancia Alice.

Sin embargo, La idea de Santa Cruz Puede es “ayudar a cambiar la matriz productiva porque en realidad es un trabajo de todos. Y hablar de elaboración, producción y comercialización para dentro. En eso estamos. Eso cuesta, no vamos a claudicar, por supuesto, si algo tenemos es empuje, coraje”, indicó en el inicio de la entrevista.

LU12: ¿De qué se trata el modelo productivo que van a presentar en El Calafate?

Gustavo Sívori: Santa Cruz Puede cumple el 5 de marzo un año, que en la vida institucional de una empresa es nada y fundamentalmente una empresa como Santa Cruz Puede que tiene objetos sociales muy amplios y muy importantes, 14 objetos sociales. Es decir, construcción, agricultura, ganadería, pesca, etc. Y el jueves, a las 12 del mediodía, va a pasar algo muy importante que es la mejor demostración de que se puede hacer; vamos a cosechar las primeras 380 hectáreas que en su momento sembramos con trigo, cebada en la estancia Alice, allá en Cerro Torres en El Calafate. Esto es muy importante porque estamos cerrando el circuito, es decir, cuando algunos dirigentes importantes y de responsabilidad hablan de Santa Cruz Puede como una empresa de ‘humo’, la verdad que yo los invitaría a que vayan a ver el humo que sale del campo que estamos cosechando el día jueves, eso es una realidad palpable que va a servir para abastecer a nuestra planta de alimentos, que va a servir para entregarle alimento más barato a nuestros productores de ganado y que va a servir para en lugar de vender terneros como venden hoy nuestros ganaderos a Trelew en 140 kilos, porque se viene el invierno y no engordan más, poder de venderlos a 200 a 250 kilos. Entonces, esto es una realidad y la hicimos en menos de un año.

Santa Cruz Puede SAU compró maquinarias para los proyectos agrícolas.

LU12: Entendemos que la producción ganadera venía demandando este modelo productivo ¿Es así?

Gustavo Sívori: Debo reconocer el compromiso de todos los actores del mundo agroindustrial, lo que es muy importante. Esto empezó como una idea del gobernador (Claudio Vidal) de establecer una planta de alimentos balanceados. Teníamos la experiencia del año 2024 durante la nevada grande que la provincia y los productores pagaron una fortuna el alimento. A partir de ahí con el compromiso de la Sociedad Rural y la FIAS (Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz), el gobernador empezó las tratativas; las seguimos en Rafaela (Santa Fe) con la compra de tres máquinas peleteadoras y una máquina para fabricar alimento balanceado. De hecho capacitamos trabajadores santacruceños que iniciaron su trabajo; cuatro hombres que mandamos a capacitarse en el manejo de la planta, que eso tampoco es humo.

Sívori: “En 2024, durante la nevada grande que la provincia y los productores pagaron una fortuna el alimento”.

Habría que preguntarle a ellos qué opinan cuando escuchan que Santa Cruz Puede es humo. Ahora estamos en la etapa que tenemos que juntar el grano para abastecer esa planta. El modelo agroindustrial en El Calafate, en este caso, pero de Santa Cruz Puede, tiene varias patas, la maquinaria que se compró a través de Santa Cruz Puede, la asociación con Agrocalafate, una empresa de unos jóvenes santacruceños y se arriesgaron y entendieron que era el momento, el famoso emprendedor que uno habla y habla, ahí lo tenemos. Y el dueño de una estancia que apostó a decir: “Vengan a mi campo siembren“. Entonces, cuando uno junta todas estas patas, el estado, la empresa privada, el emprendedor, el hombre de campo que quiere arriesgar y apuesta a futuro, sale esto. El gobernador Claudio Vidal es el impulsor del cambio de la matriz productiva de la provincia.

LU12: ¿Este proyecto sirve para testear este tipo de experimentos? ¿En dónde está la barrera de la Patagonia para saber hasta dónde se puede sembrar?

Gustavo Sívori: Son unos campos fantásticos. Vamos a avanzar en la superficie. Queremos que nuestros ganaderos, productores, hombres de campo, ofrezcan sus tierras para hacer este mismo proyecto donde ganamos todos. Gana la provincia, gana el hombre de campo, ganan estos chicos de Agrocalafate que se arriesgaron, gana Santa Cruz Puede que hizo una inversión muy importante en maquinaria, inclusive hasta drones.

“Santa Cruz Puede que hizo una inversión muy importante en maquinaria”.

Gustavo Sívori.

La visita a la empresa santafesina que realizó la planta de alimentos balanceados.

LU12: En estos proyectos siempre está el factor riesgo ¿Hay miedo a fracasar?

Gustavo Sívori: En la empresa normalmente ganás o perdés. Nosotros somos una sociedad anónima unipersonal, más allá que las acciones están en manos del Estado de la provincia, el costo operativo de la empresa lo asume la empresa con sus negocios. Entonces, si nosotros trastabillamos o si nos equivocamos, te la pegas contra la pared. Puede pasar, somos humanos, nos equivocamos y de hecho tenemos fracasos este año de empresa. Esto es casi natural como es la vida de las personas, pero tratamos de que sea lo menos posible. En este caso, sí entiendo que fue una puesta de riesgo alta, muy importante y estamos muy contentos y el jueves vamos a estar más; y cuando el grano esté en los silos vamos a estar más todavía, porque todavía falta el traslado, el embolsado y todo lo demás. Pero ya el mayor riesgo pasó, creció, para decirlo de alguna forma, la planta salió muy bien, así que estamos contentos. Pongámoslo del lado del éxito esto.

LU12: Los productores están muy preocupados por la sequía. Tanto en la zona sur como en el departamento de Deseado ¿Qué se puede hacer al respecto?

Gustavo Sívori: Bueno, ahí tenemos un proyecto interesante que es el riego. Al negocio agroindustrial nuestro le está faltando la pata riego, que lo estamos trabajando con el CAP (Consejo Agrario Provincial) y lo vamos a trabajar con los productores donde se puede hacer, por supuesto, tomando el modelo de las estancias de Pérez Companc en la cuenca carbonífera que es impresionante el sistema de riego que tiene. Y vamos a ver si logramos en este año. Tenemos como objetivo el tema riego para ya cerrar el circuito completo. Tenemos los campos, tenemos el riego, tenemos el grano, tenemos la planta peletizadora y la planta de alimentos. Bueno, listo. Hemos hecho una inversión importante para una industria nueva, entre comillas, porque nuestros pioneros seguramente lo hacían, que es la industria agroindustrial.

Fue un largo proceso hasta que se pudo realizar la primera cosecha.

LU12: Hay otra realidad que es el desempleo ¿Se podrán generar fuentes de trabajo nuevas?

Gustavo Sívori: Nosotros hoy Santa Cruz Puede somos 53 en las distintas unidades de negocio, 53 sueldos que insisto con esto porque puede pensarse que son 53 puestos de trabajo que cargamos al erario provincial; lo paga Santa Cruz Puede con recursos genuinos que hace de sus negocios y 53 empleos en blanco, con obra social, sin contratos anuales. Nosotros en la planta de pescado que tenemos en San Julián es muy interesante lo que se hizo ahí porque se le enseñó a jóvenes, hombres y mujeres fileteros, a una profesión nueva y se los emplea en una planta nueva, en el sentido que está trabajando con insumos, unido al puerto, unido a la venida de camiones con pescado. Eso ha hecho renacer una industria que fue importante para San Julián, que es la industria pesquera.

Gustavo Sívori entrevistado este martes en radio LU12 AM680 Radio Río Gallegos. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

LU12: ¿En qué otros proyectos están trabajando?

Gustavo Sívori: Hoy estamos poniendo en valor e instalando las primeras industrias en el parque industrial y comercial de Santa Cruz Puede sobre la ruta 3, el predio que recuperó la provincia que era de Austral Construcciones y estaba judicializado. Tenemos la masa del esfuerzo en ese lugar donde estamos haciendo un prototipo de casa industrializada, estamos haciendo aberturas, estamos proyectando una droguería. Ese proyecto de desarrollo que nos va a llevar, como dijimos en su momento, un año, es lo que estamos haciendo en Río Gallegos. Después tenemos la planta de procesamiento de pescado de San Julián, que habíamos empezado con algún problemita a empezar a vender los productos que se hacían acá en Río Gallegos. Tenemos la gestión del Parque Nacional en Calafate y en Chaltén, la gestión de ingreso al turista y atención al turista; es una responsabilidad que le entregó Parques Nacionales a Santa Cruz Puede y así hay un sin número de carpetas…Hay varias cosas que estamos sacando adelante con esfuerzo, porque somos argentinos y todo requiere ponerle más garra de lo que debería.

La idea es abastecer al mercado interno de animales para engorde.

LU12: Estos proyectos se dan en un contexto realmente complicado donde cierran muchas empresas y comercios. ¿Cómo lo perciben?

Gustavo Sívori: A nadie escapa que el contexto nacional y por consiguiente derrama en las provincias y entiendo que también en los municipios, no es de lo más amigable para decirlo de alguna forma para la inversión o para el comercio. No reconocer eso es vivir una irrealidad, por eso cuando pasan estas cosas de decomiso, de destrucción de mercadería sin fundamento, uno dice: ‘Pero todo el esfuerzo que estamos haciendo, pareciera que la administración municipal (de Río Gallegos) en este caso no acompaña, enmascarando una actividad que era totalmente legal y en norma, en algo político, ensuciarlo para que no se produzca.

“Hoy Santa Cruz Puede somos 53 en las distintas unidades de negocio”.

Gustavo Sívori.

La producción en Puerto San Julián de los alimentos de mar como medallones de merluza y las truchas.

LOA: ¿Puede contar en detalle cómo fue ese decomiso de mercadería que hizo el municipio de Río Gallegos?

Gustavo Sívori: Al otro día que hicimos la presentación, ya que habíamos hecho una asociación con un comercio privado de Río Gallegos, que se llama Frozen. Y al otro día de la presentación se presentaron cinco, no dos ni uno, cinco inspectores de la municipalidad dirigidos por la directora de bromatología a inspeccionar la heladera de Santa Cruz Puede y el local que había sido inspeccionado en el mes de noviembre. En el acta se deja bien claro que los productos nuestros tenían autorización del SENASA, tenían trazabilidad, tenían todo lo que tenían que tener y se hace un acta de decomiso y destrucción porque esos productos de Santa Cruz Puede que eran truchas, medallones, pejerrey, no tenía RNE y RNPA, que son registros nacionales de alimentos, pero que no tienen nada que ver con el alimento de origen animal, no corresponde. Esto es muy importante entenderlo porque decomisaron y destruyeron algo basándose, eso es lo que dice el acta, en que el producto no tiene esos dos registros. Eso no es así. Cualquiera que trabaje sabe que los productos de origen animal se rigen por el código alimentario, por el SENASA, tienen que tener número de SENASA, nuestros productos los tenía, de hecho, no puede salir por SENASA ningún producto de la planta si no tiene su autorización, a través de un documento que se llama de tránsito, un documento que firma SENASA, que autoriza la salida de planta, que dice que ese producto está en condiciones.

Sívori: estábamos por cerrar acuerdos estratégicos con distintas empresas que ahora tenemos que empezar de nuevo.

Hicieron esto. A partir de ahí comenzó un conjunto de recorridas mediáticas de distintos funcionarios municipales, donde empezaron a hablar y sumaron otros datos: que entró de noche en un camión ilegal. Eso es mentira, entró con la empresa Vesprini, que es una de las empresas más serias de transporte de la provincia; que le faltaba el etiquetado, que no era el que correspondía, que se lo compramos a Vepez, que es una empresa muy importante de pesquería de zona norte, y los revendíamos. Todas estas cosas que bajo el concepto de miente, miente, que algo quedará. Y la verdad que ha afectado mucho la imagen de la empresa; estábamos por cerrar acuerdos estratégicos con distintas empresas que ahora tenemos que empezar de nuevo y creo que esa era la intención del gobierno municipal. Nosotros no vamos a claudicar en esto. Vamos a hacer todos los reclamos administrativos que sean necesarios y vamos a ir más allá. Yo instruí a los abogados para que le inicien demanda, pero no a la municipalidad, porque nosotros demandamos a la municipalidad y siempre el funcionario paga con el erario que paga la gente. Le vamos a iniciar acciones a los cinco que firmaron el acta, que nosotros consideramos que es ilegal. Y aclaro que hay antecedentes de esto, que nosotros tenemos la copia del acta, que no vaya a ser que algún pícaro cambie la acta o agregue otra cosa porque eso ya es penal, eso es modificación de documento público o falsificación de documentos públicos. Así que esperemos que esto no vuelva a pasar. Somos respetuosos y está muy bien que los municipios controlen la bromatología de lo que nosotros comemos. Lo que no podemos permitir es que se produzcan estos excesos y esta mentira. Nosotros, te imaginas que no somos ingenuos como empresa, sabemos que estamos en Río Gallegos, hacemos lectura de la situación política de Río Gallegos. No vamos a introducir un producto sin todo lo que ahora dicen que le faltaba y que no le faltaba.

Este tipo de medallones fueron los incautados por el municipio.

LU12. Y ¿qué va a pasar con esta beta productiva que habían encontrado?

Gustavo Sívori: No la vamos a abandonar, de hecho vamos a reponer todos los productos que decomisaron porque entendemos que es ilegal. Sí somos respetuosos del proceso, vamos a esperar que el juez de falta municipal se expida para después seguir el camino legal. Y vamos a invitar a nuestros comerciantes, en este caso de Río Gallegos, porque estamos abriendo expendio en Caleta Olivia, en Piedrabuena, en Puerto Santa Cruz; Río Gallegos no puede quedar afuera de este proceso porque si no nos vivimos quejando.

LU12. ¿Se pueden seguir sumando otros alimentos?”

Gustavo Sívori: Nosotros nos vamos a claudicar, pero estas cosas no pueden seguir pasando porque si uno piensa en un privado, dice: ‘Hago tanto esfuerzo, pongo un barco, el Liliana, con todo el riesgo que eso implica, y después me encuentro con esta situación’, y entonces digo: ‘Me conviene traer el pescado Mar del Plata’. Eso no va a pasar con nosotros. Vamos a seguir insistiendo en eso porque el mandato del gobernador es claro: hay que introducir una nueva matriz. Lo mismo estamos haciendo con una fábrica de huevos en Puerto Santa Cruz. Vas al supermercado y comprás huevos de Mendoza y esta es una provincia por clima ideal para tener un emprendimiento avícola. Nosotros lo tenemos y vamos a abastecer el mercado de huevos santacruceño, para llamarlo de alguna forma. Entonces, no hay forma de que Santa Cruz Puede, por más que se lo ataque, se le diga de humo, se le pongan palos, abandonemos este surco que tenemos marcado para que nuestra gente compre más barato los productos que venimos reclamando de toda la vida en Santa Cruz.