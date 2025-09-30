Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exmandatario Mauricio Macri comunicó este martes en sus redes sociales que compartió una “larga reunión” con el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el domingo pasado en la Quinta de Olivos. En su publicación en X destacó la reanudación de las conversaciones y detalló el tono del encuentro.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año”, escribió.

En su mensaje, el fundador del PRO expuso el eje central del intercambio y el espíritu con el que asistió a la cita. Según explicó, el encuentro mantuvo “siempre la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

Con estas palabras, Macri despejó especulaciones y oficializó la reactivación de un vínculo que se había mantenido en silencio durante más de un año, marcando un punto de inflexión en la relación entre los dos líderes.

La versión de Macri fue respaldada por Milei, quien en una entrevista con Antonio Laje en A24 relató cómo se produjo el acercamiento. “Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas”, señaló el jefe de Estado.

“A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo. La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos”, aseveró.

Leé más notas de La Opinión Austral