El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó este lunes que la administración que iniciará el 11 de marzo de 2026 tendrá carácter de “emergencia” y apuntará a reflejar la unidad nacional en los asuntos centrales, luego de reunirse con el actual mandatario Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

“Este gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un Gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios”, manifestó Kast tras el encuentro con Boric, al que definió como “muy positivo y republicano”.

El dirigente señaló que existen desafíos comunes que atraviesan a toda la sociedad chilena y que demandan políticas de Estado, como seguridad, salud, educación y vivienda. “Son situaciones que nos afectan a todos y que necesitan soluciones estructurales”, afirmó.

En relación con el proceso de transición, el presidente electo valoró la predisposición al trabajo conjunto por parte del jefe de Estado y explicó que las conversaciones avanzarán cuando se confirmen los nombres del próximo gabinete. “Podrá haber un diálogo formal”, indicó.

Kast ejercerá la presidencia de Chile durante el período 2026-2030, luego de imponerse en el balotaje del domingo frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara, con el 58,16% de los votos, según el último boletín del Servicio Electoral de Chile, en la primera elección con sufragio obligatorio a partir del retorno a la democracia.

De este modo, se convertirá en el segundo mandatario de derecha desde 1990, después de Sebastián Piñera. En su primer mensaje como presidente electo, sostuvo que el país necesita “orden” y prometió “restablecer el respeto a la ley en todo el territorio”.

