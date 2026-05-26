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Las autoridades santacruceñas solicitaron extremar los cuidados a los conductores en distintos tramos de las rutas provinciales, debido a las condiciones climáticas adversas que incluyen nevadas y densas nieblas.

Ruta 40

La Administración General de Vialidad Provincial informó que se registran nevadas sobre la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Cuesta de Míguez y Cerrito, en cercanías de la localidad de El Calafate.

Personal vial y equipos trabajan en tareas de despeje de nieve con el objetivo de mantener la transitabilidad y reforzar las condiciones de seguridad para quienes circulan por este importante corredor provincial.

“Desde Vialidad Provincial se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal que se encuentra operando en la zona”, precisaron en un comunicado.

Ruta 12

Por otra parte, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz pidió transitar con extrema precaución por la presencia de niebla en la Ruta Provincial N° 12, en el tramo que une Caleta Olivia, Cañadón Seco y Pico Truncado.

Este lunes 25, el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) difundió el Informe Nº 018 donde advirtió que durante el martes 26 y la madrugada del miércoles 27 de mayo se registrará un descenso de visibilidad y condiciones inestables en varios sectores de Santa Cruz.

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