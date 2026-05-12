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El Gobierno de Santa Cruz aprobó la reglamentación de la Ley N° 3996 de Emergencia Comercial, Industrial y PyME, a través del Decreto Provincial N° 0453, publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de avanzar en herramientas concretas para acompañar al sector privado santacruceño frente a la compleja situación económica que atraviesa la actividad.

La iniciativa surge a partir de distintas mesas de trabajo y reuniones mantenidas entre el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y representantes de diversos sectores económicos de la provincia, entre ellos la Federación Económica de Santa Cruz, cámaras de comercio, hoteleros y gastronómicos, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural.

En este marco, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, explicó que la emergencia “surge a través del intercambio que fuimos manteniendo con los distintos sectores representantes de la actividad comercial”, quienes manifestaron la preocupación por la fuerte caída de la actividad, el cierre de comercios y las dificultades financieras que atraviesan muchas empresas santacruceñas.

Asimismo, indicó que uno de los principales planteos realizados por el sector estuvo vinculado a las complicaciones generadas por embargos y bloqueos de cuentas, situación que afectaba el funcionamiento cotidiano de los comercios y ponía en riesgo la continuidad de puestos de trabajo.

Añadió que, a partir de ello, el Gobierno Provincial avanzó en la elaboración de una herramienta que permitiera generar alivio financiero y brindar mecanismos de regularización para el sector.

En este sentido, Lunzevich destacó que, tras el trabajo conjunto entre las áreas técnicas del Gobierno, ASIP y los distintos actores económicos, se logró avanzar en una reglamentación que permite cumplir con el espíritu de la ley y facilitar la implementación de los distintos beneficios previsto.

La reglamentación contempla herramientas vinculadas a planes de pago, regularización de deudas y acceso a beneficios para contribuyentes provinciales, permitiendo a comercios y PyMEs iniciar procesos de regularización y acceder a certificados de libre deuda necesarios para otras operatorias y programas.

Desde el Ministerio de la Producción señalaron que “esta medida forma parte de una agenda de trabajo impulsada por decisión del gobernador Claudio Vidal, orientada a sostener la actividad económica, preservar el empleo y acompañar al entramado productivo y comercial de Santa Cruz”.

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