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La Patagonia y el ámbito de la participación ciudadana despiden a Alejandro Rojo Vivot, un reconocido escritor, articulista, conferencista y humorista literario cuya trayectoria trascendió fronteras y dejó una profunda huella tanto a nivel regional como internacional.

Autor de más de 30 libros —varios de ellos con múltiples ediciones— y más de 2.000 artículos, Rojo Vivot desarrolló una extensa labor intelectual y de divulgación. Su trabajo lo llevó a recorrer todos los países de América y el Caribe, donde fue invitado por universidades, organismos públicos de distintos niveles y organizaciones de la sociedad civil para brindar conferencias, cursos y asistencias técnicas.

Desde 2015 también se desempeñaba como columnista en el medio Ahora Calafate, consolidando su rol como referente en temas vinculados a la participación ciudadana y la vida democrática.

Un legado clave

Diversas organizaciones destacaron su figura no solo por su trayectoria profesional, sino también por su compromiso humano y su capacidad de inspirar procesos colectivos.

Desde la Asociación Ambiente Sur expresaron su profundo pesar por la pérdida y remarcaron su rol fundamental en los inicios de la institución. Según señalaron, Rojo Vivot fue quien aportó una mirada clave para comprender que la conservación ambiental está estrechamente vinculada con la participación activa de la ciudadanía.

Asociación Ambiente Sur, compartó un sentido mensaje en redes sociales.

A partir de su acompañamiento, se desarrollaron los primeros talleres que impulsaron hitos en la región, como la primera Audiencia Pública de Río Gallegos destinada a la creación del Sistema de Reservas Naturales Urbanas y la posterior conformación de la Red de Reservas Naturales Urbanas de Patagonia.

Su trabajo permitió fortalecer espacios de participación y consolidar herramientas democráticas en procesos ambientales, dejando una base sólida para el desarrollo de políticas públicas con enfoque participativo.

Una vida dedicada a la democracia participativa

Alejandro Rojo Vivot se caracterizó por no encasillarse en una única profesión. Si bien se definía como escritor, su recorrido incluyó múltiples roles y aportes en distintos ámbitos.

Se desempeñó en cargos públicos a nivel nacional y regional —en Santa Cruz y Tierra del Fuego—, siempre con una perspectiva inclusiva y orientada a fomentar la participación ciudadana. Además, formó parte de investigaciones, brindó innumerables conferencias y colaboró como asesor ad honorem en diversas organizaciones.

Entre ellas se destacan la Fundación Ser Parte y la Asociación Ambiente Sur, donde su acompañamiento resultó clave para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de iniciativas con impacto en la comunidad.

El Recuerdo de la Fundación Ser Parte.

Reconocimiento y despedida

Desde distintos espacios coincidieron en resaltar su pasión por la democracia participativa, su compromiso con el desarrollo comunitario y su capacidad de generar transformaciones a través del conocimiento.

Su legado intelectual, junto con su vocación de servicio, continuará presente en cada proyecto, iniciativa y espacio de participación que ayudó a construir.

Organizaciones y allegados acompañaron a su familia en este difícil momento, destacando el agradecimiento por su aporte invaluable y la huella imborrable que dejó en la Patagonia y más allá de sus fronteras.