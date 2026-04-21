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Como parte de las acciones destinadas a acompañar a las familias afectadas por la catástrofe del Cerro Hermitte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo este lunes un encuentro con autoridades del Banco del Chubut para avanzar en la implementación de una línea de créditos hipotecarios específica para damnificados.

Del encuentro participaron el director de la entidad bancaria, Emiliano Álvarez Raso, y el gerente regional, Dardo Fernández, quienes destacaron la importancia de articular esfuerzos con el Municipio para garantizar el acceso a esta herramienta financiera.

Créditos con condiciones especiales

Durante la reunión, Fernández explicó que esta línea de créditos fue diseñada especialmente para atender la situación de los vecinos afectados por la catástrofe en el Cerro Hermitte, con requisitos más accesibles que los tradicionales.

“Nos reunimos con el intendente para trabajar articuladamente en la aplicación de este beneficio, ya que estos créditos tienen características especiales para ayudar a los vecinos afectados”, señaló.

Entre los principales puntos, detalló que quienes deseen acceder deberán presentar el certificado de damnificado emitido por la Municipalidad y cumplir con la condición de ser sujeto de crédito.

Montos, plazos y beneficios

La línea contempla montos de hasta 300 millones de pesos, que podrán destinarse a la compra, construcción o refacción de viviendas. Además, incorpora condiciones diferenciales que buscan aliviar la carga financiera de los beneficiarios.

En ese sentido, Fernández indicó que el sistema requiere un “scoring” menor al habitual, facilitando el acceso, y ofrece plazos de hasta 20 años para la devolución del crédito.

Asimismo, incluye un año de gracia semiplena, lo que permitirá a quienes tomen el crédito contar con un período inicial con menor exigencia de pago de cuotas.

Trabajo conjunto para dar respuesta a la emergencia

Desde la entidad bancaria remarcaron que esta iniciativa responde a un pedido del gobierno provincial y forma parte de una estrategia conjunta para brindar soluciones concretas a los vecinos afectados por el evento geológico.

“Entre todas las partes estamos trabajando para dar alivio a la situación que están sufriendo los vecinos afectados por esta catástrofe, por lo que es más que positivo este encuentro”, concluyó Fernández.

Finalmente, se informó que todas las sucursales del Banco del Chubut cuentan con personal capacitado para asesorar a los interesados y acompañar el proceso de gestión de estos créditos especiales.