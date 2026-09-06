Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comprar carne en Santa Cruz se convirtió en un juego de estrategia donde una elección puede marcar la diferencia en la economía hogareña, en un contexto donde Río Gallegos y Caleta Olivia tienen los costos de vida más altos de la Patagonia, según el Observatorio Económico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Según un informe de precios de hacienda y carne bovina al consumidor, elaborado por el INTA (Centros Regionales Patagonia Norte y Patagonia Sur), es posible deducir qué conviene más a la hora de ahorrar en la compra de carnes, principal alimento en la mesa de los argentinos: ¿supermercados o carnicerías de barrio?

Los precios relevados de agosto deja al descubierto la brecha entre canales de venta deja al descubierto distorsiones. El asado con hueso se consigue en supermercados a $18.490,00 por kilo, mientras que en las carnicerías de barrio trepa a $20.000,00.

Pasar por el mostrador de la carnicería a buscar picada especial cuesta $23.000,00, contra los $20.420,00 que fija la góndola. Con la picada común ocurre lo mismo: $15.960,00 en el súper frente a $19.800,00 en el comercio tradicional.

La diferencia aparece en la bola de lomo. Quien la compra en el supermercado paga $26.170,00, cuando las carnicerías la ofrecen a $23.000,00.

La carne no para de subir en todo el país.

La remarcación dentro de los supermercados mostró variaciones durante agosto. La bola de lomo encabeza las subas con un incremento del 24,68% respecto a julio. La picada común registró un salto del 17,53%. El asado con hueso aplicó un ajuste del 5,72%. La picada especial en supermercados fue la única que congeló su valor y no presentó variaciones.

Precios por región

Según el informe del INTA que analiza los precios de las carnes en la Patagonia, durante el mes de agosto los productos registraron diversas subas según la región analizada.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se registró el incremento más pronunciado en el asado con hueso, con un aumento del 24,46%. En las demás zonas, la suba de este corte osciló entre el 1,82% (Valle Inferior y Viedma – Patagones) y el 6,06% (Neuquén, Cordillera de Río Negro, Chubut Cordillera y Virch).

En Santa Cruz se observaron los mayores aumentos en los cortes deshuesados y picados, con un alza del 24,68% en la bola de lomo y del 17,53% en la picada común. En el resto de las regiones, la bola de lomo permaneció sin cambios, excepto en Virch, donde subió un 2,94%.

La carne entre lso productos de mayor suba en los relevamientos.

La picada especial se mantuvo estable en la gran mayoría de los distritos relevados. La única excepción se dio en Chubut Cordillera, donde se registró una suba del 4,80%.

La picada común no presentó variaciones en casi toda la Patagonia, salvo por un ajuste del 0,06% en Chubut Cordillera y el incremento ya mencionado en Santa Cruz.

Costo de vida

Esta necesidad de evaluar precios cobra relevancia al revisar los datos provinciales. Río Gallegos y Caleta Olivia encabezan el ranking regional de precios, impulsadas por los valores de los alimentos y la canasta general.

La actualización de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondiente al mes de julio, elaborada por la UNPSJB para un hogar tipo 2 en siete ciudades patagónicas, detalló los montos requeridos en la región.

Río Gallegos se posicionó como la ciudad con los valores más altos entre los centros urbanos evaluados durante julio. La Canasta Básica Total alcanzó $2.017.968 para no caer en la pobreza. La Canasta Básica Alimentaria, que fija el umbral de indigencia, se ubicó en $908.995.

En Caleta Olivia, la línea de pobreza para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $2.014.051, mientras que la línea de indigencia demandó un ingreso mínimo de $907.230.

Comodoro Rivadavia marcó una CBT de $2.001.302 y una CBA de $901.487, con un aumento mensual del 2,7% respecto a junio.

En la zona del Valle chubutense, Trelew registró una canasta total de $1.945.113 (CBA de $876.177 y suba del 2,3%). En Puerto Madryn, la CBT se fijó en $1.937.648 (CBA de $872.814 y variación del 2,27%).

En la cordillera, Esquel anotó una canasta de pobreza de $1.874.639 (CBA de $844.304 y alza del 2,5%). En Ushuaia, la Canasta Básica Total se situó en $1.850.203 y la Alimentaria en $833.425, con un incremento mensual del 2,8%.