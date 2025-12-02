Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, en diálogo con LU12 AM680, destacó que a partir del lunes primero de diciembre “formalmente YPF no se encuentra más” en las áreas de Santa Cruz, más allá de algunas gestiones propias de la transición.

Detalló que el proceso de traspaso a las empresas continuadoras comenzó con la medición de tanques de crudo y la realización de todas las contrataciones necesarias.

“Las empresas continuadoras ya tomaron posesión de las bases, de la infraestructura, de los yacimientos y empezaron a trabajar, teniendo reuniones, conociendo a la gente y con reuniones de trabajo”, señaló.

El Ministro enfatizó que este cambio pone fin a 81 años de presencia de YPF en la provincia, desde el primer pozo en Cañadón Seco en 1944.

Transición

Respecto a la transición, se están resolviendo “cuestiones informáticas, base de datos, este información que debe traspasar desde YPF, telemetría, sistemas informáticos que deben ser deslindados, entre otras cuestiones a resolver”, destacó.

Destacó que las empresas continuadoras asumieron un “compromiso de inversión” en el proceso licitatorio que deben cumplir. “Debe invertir para que cada pozo comience a ponerse en funcionamiento con trabajo de pulling y de producción que todos los días comienza a levantarse y a apuntar”.

El objetivo principal es “primero la productividad y luego a partir de ese piso hacerla crecer”.

Para ello, las empresas deben hacer una “reinterpretación geológica” con toda la información geológica que les traspasó YPF, realizar “información sísmica si es necesario para determinar una nueva campaña de perforaciones lo antes posible”, trabajar en forma conjunta con los sindicatos, “garantizando que la legislación laboral se cumpla rajatabla”, y tener la responsabilidad de “cumplir con el estado provincial y con las con los municipios, con las localidades más próximas a su producción en lo que tiene que ver a responsabilidad social empresarial”.

Competitividad

El Ministro reconoció que el “mayor ganancia, el mayor beneficio, lo da el petróleo no convencional, respecto al convencional”, con tasas internas de retorno próximas o superiores al 40% en Vaca Muerta, frente a un máximo de 12%, 15% o 18% en el convencional.

Esta es la razón de la decisión empresarial que tomó YPF a nivel nacional, la cual “se retira de la totalidad de las provincias de Argentina para solamente invertir y canalizar sus esfuerzos económicos y financieros en Neuquén, en la formación no convencional”.

Álvarez contextualizó la situación dentro de un cambio de modelo económico, político y alineamiento internacional de Argentina, con un “sinceramiento de la economía” que implica eliminación de subsidios, planificación de tarifas y un mercado internacional más abierto.

En este contexto, todas las provincias se encuentran en una “regresión de sus ingresos” y una situación que “atenta con las con las fuentes de trabajo, con el ingreso, con el ingreso de los habitantes y con el ingreso de la provincia”.

Ante esta situación de crisis, que “no es para desconocerlo”, Santa Cruz tomó la decisión de “buscar que nuevos empresarios ingresaran a las áreas para ponerlas a producir” mediante un proceso público y transparente, con la participación de más de 30 técnicos santacruceños.

Incentivos provinciales

Para incentivar la producción, se trabaja en el marco de la “ley de emergencia” en el petróleo convencional maduro que los diputados provinciales votaron, la cual está vigente hasta el 31 de diciembre.

Además, a nivel nacional, el Gobierno ha tomado herramientas para la “eliminación de derechos de exportación o retenciones para el petróleo no convencional”.

El proyecto de disminución o eliminación total y gradual de las retenciones del petróleo crudo apunta a que el Gobierno Nacional elimine las retenciones o derechos de exportación, que los Gobiernos Provinciales deben apuntalar esta situación con baja de regalía para estos nacimientos maduros, estos nacimientos convencionales, y que las empresas deben reinvertir este diferencial que le va a otorgar tanto nación como provincia para mejorar la producción.

Producción

El Ministro señaló que las empresas “tienen que trabajar en invertir, en aumentar la producción, levantar el techo y en reducir su costo que es bajar el piso”. El margen entre el piso y el techo de sus pesos es lo que va a permitir una reinversión y una mayor producción. Si no hay reinversión, “estamos aportando aportando la vida útil de los nacimientos y la vida hidrocarburífera”.

Finalmente, Álvarez enfatizó en la urgencia de la reactivación: “Ahora, ese decaimiento puede ser abrupto en el caso de que no se invierta, como estaba pasando en los últimos años de YPF, con un buen manejo, con inversión y tratando de levantar la producción, esa curva de decline puede ser lo más horizontal posible”.

A esto debe apuntar la provincia, a mejorar los valores de producción. En ese sentido, concluyó: “cada vez que un pooling que un equipo de work over este pone en funcionamiento un pozo que se encontraba parado, es aumento de la de la producción. Y eso es lo que tiene que ocurrir, empezar a ocurrir ya esta semana en la provincia de Santa Cruz”.