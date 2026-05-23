Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comarca Andina volverá a poner manos a la tierra con una meta tan ambiciosa como necesaria: recuperar parte de los bosques destruidos por los incendios forestales de los últimos años. A través de una convocatoria abierta a toda la comunidad, la Fundación Bosques Nativos Argentinos impulsará jornadas de restauración ambiental en distintos sectores de Epuyén y Mallín Ahogado, donde se prevé plantar alrededor de 5.000 árboles nativos entre mayo y agosto.

La iniciativa busca restaurar zonas severamente afectadas por el fuego y también combatir el avance de especies invasoras, principalmente los pinares, que se expanden rápidamente tras los incendios y desplazan al bosque autóctono.

“Venimos trabajando desde el incendio de Cholila en 2015 y muy fuerte después de los incendios de 2021”, explicó Sergio Torrego, voluntario de la fundación y coordinador de los proyectos en la región. “Este año el foco estará puesto en Epuyén, donde vamos a plantar 4.000 árboles, y en Mallín Ahogado, donde proyectamos otros 1.000”.

Las actividades se desarrollarán durante los fines de semana y convocarán a voluntarios, brigadas comunitarias, instituciones y vecinos interesados en colaborar con la recuperación ambiental de la cordillera.

Entre las especies que se plantarán figuran coihues, cipreses, ñires, maitenes, chacay y maquis, todas propias de la región andina patagónica. Además, las jornadas incluirán tareas de erradicación de pinos invasores, considerados uno de los principales problemas ambientales posteriores a los incendios.

“Después del fuego, los pinos se regeneran muy rápido y terminan desplazando al bosque nativo”, señaló Torrego. “Entendemos que eliminar los pinares es una parte fundamental del trabajo de restauración”.

La primera jornada tendrá lugar este domingo 24 de mayo en Puerto Bonito, a orillas del lago Epuyén, en un sector que años atrás sufrió un incendio y posteriormente un fuerte desgaste por la actividad turística. Según indicaron desde la organización, ya hay más de 70 personas inscriptas para participar.

“Estamos teniendo muchísima receptividad. Esto conmueve y motiva a la gente a sumarse”, destacó el coordinador, quien además remarcó el valor simbólico de la propuesta. “Plantar un árbol y volver años después para verlo crecer es una de las sensaciones más realizadoras que tenemos como personas”.

La campaña cuenta con el acompañamiento de brigadas autogestivas, organizaciones sociales, el Centro Cultural Antu Quillen y organismos técnicos como INTA y CIEFAP, que colaboran en la capacitación de cuadrillas para la eliminación de pinos de gran porte.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente mediante un formulario online y asistir con herramientas de trabajo y elementos de seguridad.

“El bosque es nuestra identidad, el bosque es nuestra casa. Si no nos comprometemos entre todos, en muy poco tiempo nos quedamos sin bosque”, concluyó Torrego.