Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El acto se llevó adelante en la sede de Kilómetro 5 del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, en Comodoro Rivadavia, donde fue ratificada la conducción encabezada por Jorge “Loma” Ávila. Allí estuvieron presentes funcionarios provinciales, intendentes de distintas localidades, representantes sindicales y directivos de empresas del sector energético.

Durante su discurso, Torres remarcó la importancia de defender los recursos naturales y sostuvo que la riqueza generada por la actividad petrolera debe traducirse en mejoras concretas para la provincia.

“Son épocas difíciles, pero también es cierto que durante 2025 tuvimos récord de exportaciones. Toda esa riqueza generada por el petróleo no tiene sentido si no se refleja en una mejor calidad de vida”, expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, el gobernador planteó la necesidad de revisar lo ocurrido en períodos anteriores de bonanza petrolera y cuestionó que el crecimiento económico no se haya traducido en obras estructurales o en una mayor diversificación productiva.

“Tenemos que preguntarnos qué pasó cuando el precio internacional del barril era mucho más alto y eso no se vio reflejado en que Comodoro tuviera agua, en que hubiera pueblos conectados o en diversificar la matriz productiva”, señaló.

Durante el acto encabezado por Jorge “Loma” Ávila, el mandatario provincial anticipó nuevas inversiones.

Defensa de la Cuenca y trabajo conjunto

Torres también destacó el acompañamiento del sindicato petrolero en distintas gestiones vinculadas al sostenimiento de la actividad hidrocarburífera, especialmente en momentos complejos para la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Fue este gremio el que nos acompañó cuando impulsamos la eliminación de aranceles a los polímeros, algo fundamental para nuestra Cuenca”, recordó.

Además, valoró las mesas de diálogo que se realizaron entre el Gobierno provincial, los municipios, las operadoras, los sindicatos y Nación para debatir medidas destinadas a frenar el declive natural de la producción.

“Hoy tenemos una realidad distinta a la de un año atrás y esta oportunidad tiene que verse reflejada en más empleo y trabajo chubutense, porque esta es una Cuenca que le dio muchísimo a la Argentina”, afirmó.

Anuncian posibles inversiones en Cerro Dragón

En otro tramo de su discurso, el gobernador anticipó que el Gobierno provincial mantendrá próximamente una reunión con la empresa Pan American Energy para avanzar en proyectos vinculados al desarrollo no convencional y una eventual inversión en polímeros en Cerro Dragón.

“Estamos en un contexto económico complejo y volátil, pero con mayores niveles de previsibilidad para el sector, y eso representa una oportunidad importante que tenemos que aprovechar”, manifestó.

Según explicó Torres, el escenario actual podría extenderse durante varios meses y permitiría impulsar nuevas inversiones y puestos laborales para la provincia.

“En poco tiempo vamos a tener buenas noticias para nuestra Cuenca y para el país”, concluyó.

Nuevas inversiones

Por su parte, Jorge “Loma” Ávila destacó la presencia de los distintos actores políticos, empresariales y sindicales durante el acto y remarcó el rol del gremio en los momentos más difíciles para la actividad petrolera.

“Nuestra Cuenca fue muy golpeada en los últimos años por decisiones del Gobierno nacional, y eso se refleja en la cantidad de PyMEs que dejaron de existir”, expresó.

Representantes del arco político, sindical y empresarial participaron del acto de asunción.

Sin embargo, aseguró que el sector continúa buscando nuevas oportunidades y adelantó que en los próximos días volverá a operar un equipo de la empresa PECOM en la región.

“Seguimos luchando y abriendo nuevas puertas para mejorar las condiciones laborales de los petroleros y para que Chubut salga adelante”, sostuvo.

Respaldo del municipio de Comodoro

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, también participó del acto y resaltó la importancia de mantener políticas de trabajo conjunto entre todos los sectores.

“En tiempos difíciles no hay margen para dejar de trabajar juntos ni para abandonar las políticas de acción conjunta”, indicó el jefe comunal.

Además, destacó el rol del sindicato petrolero en el fortalecimiento de la industria y aseguró que el municipio continuará acompañando todas las iniciativas destinadas a sostener la actividad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.