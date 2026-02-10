Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, informó el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El informe se difundió tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo. En la medición interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una suba de 32,4%, con una brecha significativa entre bienes y servicios.

El capítulo con mayor incremento mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles, con 4,1%. Ese comportamiento explicó la mayor incidencia del mes en todas las regiones, motorizado por las subas en carnes y derivados y en verduras, tubérculos y legumbres. En contraste, Educación registró un aumento de 0,6%, mientras que Prendas de vestir y calzado presentó una baja de 0,5%, los movimientos más acotados del período.

En la Patagonia, el nivel general también se ubicó en 2,9%, en línea con el promedio nacional, aunque con un impacto más marcado de los servicios, que crecieron 4,1%, frente a un aumento del 2,4% en los bienes. Las principales subas se concentraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,4%), Comunicación (3,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%). En sentido contrario, Educación mostró una variación negativa de 0,1%.

En el resto del país, el Noreste registró la mayor inflación mensual, con un 3,8%, impulsado por el fuerte avance de los servicios, que treparon 5,6%, en particular los vinculados a la Vivienda (9,4%). Cuyo presentó una variación del 3,0%, con una incidencia destacada del Transporte (4,5%).

La región Pampeana y el Gran Buenos Aires mostraron registros cercanos al promedio nacional, con incrementos moderados en bienes y mayor presión de los servicios, mientras que el Noroeste cerró el mes con una suba del 2,8%.

En la comparación interanual, los bienes acumularon a nivel nacional un aumento del 28,1%, en tanto que los servicios escalaron 42,1%. En la Patagonia, esa diferencia resultó aún más marcada: los bienes avanzaron 27,4% y los servicios 50,1%, el valor más elevado entre todas las regiones.

