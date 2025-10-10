Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa estadounidense OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una inversión de US$ 25.000 millones para construir un centro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia. El proyecto, denominado Stargate Argentina, será el primero de su clase en América Latina y se desarrollará bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La noticia fue confirmada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, tras reunirse con el presidente Javier Milei. La propuesta se ejecutará junto a Sur Energy, compañía fundada por el argentino Emiliano Kargieman, y apunta a crear una infraestructura con capacidad de albergar hasta 500 megavatios (MW) de potencia destinada al procesamiento de inteligencia artificial.

“Este hito es más que solo infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de personas en toda Argentina”, expresó Altman en un mensaje difundido luego del encuentro. En la reunión también participaron Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer de OpenAI; Demian Reidel, jefe de asesores del Presidente; y representantes de ambas firmas.

El nuevo complejo funcionará íntegramente con energía renovable, provista por Genneia, e incluirá la participación de proveedores locales durante su construcción. Sur Energy, especializada en proyectos de infraestructura digital sostenible, estará a cargo del desarrollo integral del emprendimiento.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial en energías renovables con la creación de infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial”, aseveró Kargieman.

Desde el Gobierno resaltaron que la llegada de OpenAI “posiciona a la Argentina como un enclave estratégico dentro del ecosistema global de inteligencia artificial” y remarcaron que se trata de “una de las mayores inversiones tecnológicas y energéticas en la historia del país”.

El anuncio de Sam Altman en redes

Hoy nos enorgullece anunciar los planes para lanzar Stargate Argentina, un emocionante nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy.

Es nuestro primer proyecto Stargate en América Latina, una región llena de talento, creatividad y ambición. Este hito es más que solo infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de personas en toda Argentina. Nos entusiasma trabajar con Argentina mientras avanza hacia convertirse en un centro de inteligencia artificial para toda América Latina.

Cuando conocí al presidente Milei durante su visita a San Francisco el año pasado, su visión sobre cómo la inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento y la creatividad de Argentina era inconfundible y sólida. Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión.

También quiero tomar un momento para reconocer a Mat Trevisano, quien lideró nuestras conversaciones de asociación antes de fallecer trágicamente en un reciente accidente de montañismo. Conocí a Mat cuando viajó a San Francisco con el presidente Milei el año pasado, y de inmediato me impresionó su compromiso con liberar el potencial de la inteligencia artificial para beneficiar a Argentina, América Latina y el resto del mundo. No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos. La visión de Matt era sobre el impacto, sobre asegurarse de que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la inteligencia artificial.

Millones de argentinos ya usan ChatGPT cada semana. La adopción en Argentina se ha más que triplicado en el último año, impulsada por estudiantes, startups y profesionales que utilizan la inteligencia artificial para acelerar su aprendizaje, creatividad y trabajo.

Nuestra visión para Stargate Argentina es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir a nivel global. Refuerza la importancia de un ecosistema de inteligencia artificial fuerte y diverso.

De cara al futuro, vemos un porvenir en el que cada provincia, cada aula, cada startup y cada institución pública en Argentina pueda acceder a inteligencia artificial de clase mundial. Y más allá de eso, Stargate Argentina es parte de una misión más grande: hacer que la inteligencia artificial avanzada sea accesible para todos. Gracias a todos los que están ayudando a que esto suceda. No podemos esperar a ver lo que construiremos juntos.