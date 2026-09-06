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Una delegación oficial de las Islas Malvinas visitará Chile a fin de mes para avanzar en la creación de una ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago. El viaje, impulsado por autoridades isleñas y actores económicos del sur chileno, busca consolidar un esquema de intercambio directo de bienes y servicios, además de fortalecer el vínculo turístico entre ambas regiones.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, ya había defendido esta ruta marítima en declaraciones a La Opinión Austral a través de Radio LU12 AM680, al señalar que “el acuerdo comercial con Malvinas no rompe la posición de Chile sobre la soberanía argentina” y precisar que las conversaciones se vienen desarrollando desde hace tiempo entre comerciantes locales y representantes de las islas.

El puerto de Punta Arenas es de los más grandes de la región.

Misión

La misión estará integrada por representantes del gobierno isleño y empresarios vinculados al comercio marítimo y la logística. La agenda incluye reuniones con autoridades regionales de Magallanes, cámaras empresarias y operadores portuarios. El objetivo es profundizar un proyecto que ya generó señales de apoyo en Punta Arenas, donde sectores locales ven una oportunidad para dinamizar la economía regional mediante conexiones regulares con las islas, informó “Noticias Argentinas”.

El avance de esta iniciativa ocurre en un contexto diplomático sensible. La Argentina sostiene que cualquier esquema de integración comercial con las Malvinas contribuye a normalizar la presencia británica en el Atlántico Sur y a fortalecer la economía del enclave. Sin embargo, el gobierno chileno mantiene su postura histórica de respaldo a los “legítimos derechos de soberanía” de la Argentina, aun cuando actores locales exploran vínculos económicos con las autoridades isleñas.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 6 de septiembre.

La delegación malvinense buscará concretar acuerdos preliminares sobre transporte marítimo, servicios turísticos y provisión de bienes esenciales. También se evaluará la posibilidad de establecer una frecuencia regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino/Stanley, lo que permitiría reducir costos logísticos y ampliar la oferta comercial en ambos territorios.

Mientras sectores empresariales destacan su potencial económico, voces políticas advierten que podría tensionar la relación bilateral con Argentina. En Buenos Aires, la Cancillería sigue de cerca los movimientos y considera que este tipo de iniciativas deben ser analizadas en el marco de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

La visita de la delegación malvinense será un nuevo capítulo en la compleja dinámica del Atlántico Sur, donde intereses económicos, diplomáticos y geopolíticos se entrecruzan en un escenario cada vez más activo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Vínculo comercial

En su diálogo con Radio LU12 AM680, Claudio Radonich remarcó que el vínculo económico “no comenzó a un mes ni una semana”, sino que forma parte de un proceso mantenido entre privados de forma pública. “Durante los 90’ y parte de los 2000 se mantuvo siempre una conexión económica. A partir de 2011, 2012, Chile adhiere a una solicitud con Mercosur para que los barcos con bandera de las islas no pudieran transitar por puertos de estos países. Y ese tema está vigente”, explicó.

El jefe comunal puntualizó que “esta visita de empresarios de la isla a nuestro país y también de un grupo de empresarios chilenos a la isla fue informado hace bastante tiempo. No hay ninguna sorpresa. El buque ya fue contactado finalmente por los isleños. Es una empresa chilena que tiene experiencia en lo que son transportes de carga para lugares aislados”.

Asimismo, aclaró el alcance de su gestión municipal en estas tratativas: “Como alcalde yo no tengo ningún tipo de competencia en los puertos ni los permisos que dan. La municipalidad no vende nada, sino que al interés comercial que tiene el grupo de personas de las islas se suma el interés del que quiere vender. Nosotros hacemos lo que siempre tratamos, que es facilitar los negocios económicos”.