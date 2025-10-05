Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se prepara para una nueva semana de grandes tensiones y polémicas, luego de dejar atrás días de igual escenario.

La Opinión Austral supo que a lo largo del pasado sábado y domingo se reunieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Renee Fernández, los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta. Se trata de los jueces que avanzaron en el desplazamiento del expresidente del organismo, Dr. Daniel Mariani, y el desconocimiento de los nombramientos de los nuevos vocales Sergio Acevedo y José González Nora.

Eduardo Sosa adelantó que aceptará el cargo propuesto desde el Poder Ejecutivo.

En este contexto, la Cámara de Diputados de Santa Cruz llevará adelante una sesión extraordinaria a partir de las 14:00 de este lunes para tratar el proyecto impulsado por el Gobierno de Claudio Vidal por el cual buscan reestablecer a Eduardo Sosa como Procurador General de Santa Cruz después que en 1995 fue desplazado de su cargo por el entonces gobernador Néstor Kirchner.

La iniciativa que ingresó este viernes a la Legislatura y que, como anticipó de manera exclusiva La Opinión Austral, se habla de un proyecto que es de “trascendental importancia institucional, ya que tiende a saldar una deuda histórica de la provincia de Santa Cruz y a restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales”.

(FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

Repercusiones

El abogado Eduardo Sosa se refirió al proyecto de ley impulsado por el gobernador Claudio Vidal que lo restituye como procurador general de Santa Cruz.

La reincorporación de Sosa se da, además, en medio de la fuerte disputa con el Tribunal Superior de Justicia por la ampliación de 5 a 9 de sus miembros.

“Los primeros días, ya habiendo sido electo el gobernador (Claudio) Vidal, pidió una conversación conmigo y me reuní con él antes que asumiera (la gobernación), donde manifestó su voluntad de querer reparar toda la serie de deficiencias que veía en el Poder Judicial y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir por lo que me habían hecho”, precisó Sosa este fin de semana en una entrevista con Hugo Moyano en Radio News.

El gobernador Claudio Vidal, tras la asunción de Acevedo y González Nora. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Respecto a si iba a aceptar el cargo, respondió: “Hay una cuestión simbólica, institucional, esta iniciativa del Gobierno provincial de alguna manera repara un agravio constitucional que no le hace bien a la provincia que se mantenga”. Asimismo, agregó: “En este momento, frente a esta situación un poco de crisis que se da en la capa más alta del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, mi voluntad y mi objetivo son ver si puedo ser útil”

El proyecto, que lleva la firma de Pedro Luxen, refleja que entre tantas intervenciones judiciales que se sucedieron, “merecen ser destacadas la sentencia de la CSJN del 20 de octubre de 2009 y su posterior ratificación del 14 de septiembre de 2010 que ordenaron al gobernador de la provincia la carga de reponer al Dr. Sosa”.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 4 de octubre de 2025.

Como aspecto destacado, el proyecto de ley ingresado a la Legislatura de Santa Cruz restablece la figura del procurador general del Tribunal Superior de Justicia como el jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. El cargo que volverá a ocupar Eduardo Sosa será el primero en la línea de subrogación para integrar el Tribunal Superior de Justicia en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros.