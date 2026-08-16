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El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que modifica el Régimen de Zona Fría ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, aunque la Cámara de Senadores no fijó aún una fecha para su tratamiento. La iniciativa busca revertir la ampliación de los beneficios alcanzada en 2021 y reconfigurar el esquema de subsidios a las tarifas de gas en diversas regiones del país.

En declaraciones a Radio LU12 AM680, el senador nacional por Chubut, Carlos Linares, aseguró que el oficialismo carece de los apoyos necesarios para refrendar la norma en la Cámara Alta. “No tienen las manos para tratar el proyecto”, afirmó el legislador, al tiempo que remarcó que las provincias patagónicas iniciaron una red de contactos para frenar la iniciativa.

“Iniciamos una ronda provincia por provincia, arrancamos por Tierra del Fuego y se hablará de la Zona Fría y lo que representará. Los patagónicos debemos estar mancomunados en este proyecto para impedir la suba. Si se avanza habrá una suba esencialmente en el transporte del gas; es un intento permanente del Gobierno de modificar las condiciones actuales”, sostuvo.

Linares advirtió además que, de prosperar la propuesta, se registrará una disminución generalizada de los beneficios que impactará directamente en el monto final de las facturas. “Si se avanza en el proyecto, habrá baja del subsidio y aumento de tarifas”, señaló. Asimismo, enfatizó que el rechazo parlamentario excede a la región sur: “Hay legisladores de San Luis, San Juan, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba. Son territorios que están afectados y jamás podrían votar a favor de esta ley”.

Los senadores del bloque peronista en Tierra de Fuego.

Media sanción de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del oficialismo por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La propuesta modifica la Ley 27.637, sancionada en 2021, la cual había extendido los descuentos en el consumo de gas a diversos departamentos de provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

El texto en debate establece la quita del beneficio automático para las zonas incorporadas en dicha ampliación, limitando la cobertura geográfica estricta a las áreas originarias del régimen: la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En estos territorios se mantendrían los subsidios al consumo residencial de gas natural y propano indiluido por redes.

Cambios en el cálculo tarifario

Para las zonas del país que fueron sumadas en 2021, la propuesta elimina el criterio de segmentación geográfica e impone un sistema focalizado en la vulnerabilidad económica. Bajo este esquema, solo accederán a los descuentos de la tarifa de gas los hogares con ingresos iguales o inferiores al equivalente de 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un “hogar 2” según el INDEC, valor estimado en $4,4 millones.

Independientemente del nivel de ingresos, mantendrán el beneficio las viviendas que cuenten con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra de Malvinas. En el caso de los hogares donde residan personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el acceso al subsidio quedará sujeto a la evaluación técnica de la Secretaría de Energía de la Nación.

Los usuarios de las zonas excluidas del esquema automático que acrediten bajos ingresos quedarán supeditados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado mediante el Decreto 943/2025. Asimismo, el proyecto determina que el cálculo del subsidio se aplicará exclusivamente sobre el costo del fluido de gas y no sobre el total consolidado de la factura final.

Finalmente, la norma incluye la prórroga del régimen de incentivos a las energías renovables hasta el año 2045 y establece un mecanismo administrativo orientado a regularizar las deudas que las empresas distribuidoras de electricidad mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).