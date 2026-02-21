Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz oficializó la creación del Jardín N° 71 en Perito Moreno, en cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador Claudio Vidal con la comunidad educativa, y al mismo tiempo impulsa trabajos de infraestructura en distintos establecimientos de la localidad.

En ese marco, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Lic. Iris Rasgido, recorrió la ciudad junto al intendente Matías Treppo, el referente de Servicios Públicos Juan Ávila y el coordinador provincial Raúl Cárdenas, para supervisar los avances del Plan de Verano, centrado en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en varias instituciones. La comitiva visitó la Escuela Primaria N° 72, donde se reemplazan los pisos en cinco aulas y se ejecutan trabajos integrales de puesta en condiciones.

El anexo del Jardín N°6 se convertirá en establecimiento autónomo.

También estuvieron en el Jardín N° 6 y en la EPP N° 72, donde analizaron aspectos pedagógicos con los equipos directivos. Durante esa jornada se notificó formalmente la constitución del anexo del Jardín N° 6 como nueva institución independiente.

La Resolución N° 376/2026 establece la creación del Jardín N° 71. El anexo del Jardín N° 6 funcionaba hasta ahora bajo esa modalidad y, desde el 25 de febrero de 2026, pasará a ser un establecimiento autónomo. La decisión responde a un reclamo histórico de la comunidad educativa y fue celebrada por docentes, autoridades locales y referentes comunitarios.

Crearán el Jardín N°71 y avanzan obras en escuelas de Perito Moreno.

“Frente a la baja de matrícula en el nivel inicial a nivel nacional, Santa Cruz ve una oportunidad de fortalecer la educación en edades tempranas. La nueva institución fortalecerá la propuesta educativa para niños y niñas de 3 a 5 años, mejorando las condiciones pedagógicas y generando nuevo cargo directivo que abre nuevas posibilidades de trabajo para el sector docente”, se expresó en un comunicado.

Leé más notas de La Opinión Austral