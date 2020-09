"Es un día histórico para nuestra comarca del Lago Buenos Aires", destacó Casarini

“Hoy podemos decir que este sueño es una realidad con los Fondos UNIRSE con la participación activa y la decisión política de la gobernadora Alicia Kirchner para engrandecer nuestra zona en materia productiva e industrialización”, destacó el intendente de Perito Moreno Mauro Casarini. El jefe comunal participó de manera virtual, del acto en el que se realizó la apertura de sobres de licitación pública nacional para la realización de obras para ampliar el sistema energético en el noroeste de la provincia.

“El compromiso político de la Gobernadora con nuestra zona es más que importante y está a las claras la mirada federal que siempre tuvo y tiene la gobernadora Alicia Kirchner”, manifestó en una entrevista con LU14.

Casarini coincidió con el intendente de Los Antiguos Guillermo Mercado al decir que “hoy es un día histórico para nuestra comarca del Lago Buenos Aires, tanto para Perito Moreno como Los Antiguos”.

En este marco, valoró positivamente las acciones del Gobierno que tiene una mirada federal y popular. “El Gobierno de Mauricio Macri suspendió el progreso que tenía la provincia de Santa Cruz, excluyéndola del mapa político y social de la Argentina Federal de la que nosotros siempre hablamos. Ahora en tan corto plazo con Alberto Fernández como presidente, estamos viendo el fruto de lo que tanto necesitábamos como santacruceños de ser incluidos con una mirada federal de país”, explicó. En ese sentido, el intendente de Perito Moreno destacó que el interconectado le vendrá muy bien a la localidad.

“Hace mucho tiempo que nosotros venimos esperando y anhelando esta obra que había empezado a hacerse realidad en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y suspendida luego por Mauricio Macri, vaya a saber por qué motivo”, manifestó.

“Perito Moreno está ubicada en una zona geográfica muy importante que tiene que ver con el Macizo del Deseado, la actividad minera y un punto estratégico en cuanto a la actividad turística y contar con esta calidad de energía, será muy importante para la zona”, explicó.

Impacto del interconectado

Por otra parte, respecto a la transformación que generará la obra en Perito Moreno y Los Antiguos, sostuvo que las potenciará en aspectos productivos y turísticos, y puntualizó: “La mirada federal de muchos sectores políticos que hoy están como minoría no tienen esa visión y ponen en discusión la cantidad de habitantes que tiene la provincia y en cada una de las comunidades y no logran entender que la mirada debe ser federal porque los que vivimos en estos pueblos formamos parte de Argentina y que nuestra zona es muy rica en producción. La mirada que ha tenido el gobierno de Alicia Kirchner y los gobiernos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la mirada que está teniendo hoy el presidente, nos reconforta mucho porque nos sentimos parte de un Estado Nacional”.

“Nos enorgullece poder decir que somos argentinos y le brindamos recursos a todos el país en conjunto. Desde la exportación de fruta fina de Los Antiguos, los yacimientos mineros más importantes del país, la cría de ganado, pesca, producción de gas e hidrocarburos. Santa Cruz es muy importante para el país y también tenemos que contar con este tipo de energías para facilitar a las industrias que se puedan instalar en la zona para generar mayores recursos y mano de obra para calificada para los santacruceños y santacruceñas”, consideró.

En relación a los Fondos UNIRSE, Casarini sostuvo que desde la localidad tuvieron la oportunidad de acompañar a la Gobernadora y a su equipo de trabajo, especialmente durante la gestión de Macri en Nación. “Aquella labor se vio reflejada en lo que aconteció hoy. Tuvimos muchos palos en la rueda. La Gobernadora con todas sus fuerzas y lo que tuvo, salió a buscar financiamiento por parte de empresas privadas que son las que participan en el Fideicomiso”, concluyó