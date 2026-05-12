Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en Perito Moreno, con la presencia de autoridades municipales y provinciales, en la que se brindaron precisiones sobre la explosión e incendio registrados el pasado domingo por la noche, que provocaron la muerte de un bebé y dos adultos, además de dejar varios heridos.
En ese marco, el comisario Luis Alarcón se refirió a las posibles causas del hecho: “A simple vista, pudo haber acumulación de gas. Lo que se veía en ese edificio es que había gas envasado, en cilindros de 45 y de 20 kilos”, dijo.
Asimismo, detalló: “Eso oportunamente, y ahora que se continúa con la labor, lo va a explicar o documentar el personal de Bomberos, que es el idóneo, para decir de manera precisa lo que va a constar en la pericia (…) los bomberos todavía no cerraron las conclusiones y por eso siguen trabajando en el lugar. Lo que se notó a simple vista fueron envases de garrafas acumuladas, pero de ahí en más no nos podemos adelantar”.
Por su parte, la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz, Sandra Gordillo, aclaró que los hogares afectados se encuentran en un radio de un poco menos de 400 metros.
Precisó que “nosotros hicimos un relevamiento y hasta el día de ayer teníamos 38 viviendas afectadas; algunos dueños ya estaban arreglándolas, colocando vidrios”.
En ese sentido, señaló que “desde el lunes muy temprano estuvimos trabajando y este martes continuamos con eso”, y añadió: “Lo que más hubo fue rotura de vidrio”.
La conferencia, en la que estuvo presente La Opinión Austral, fue encabezada por el intendente Matías Treppo; acompañado por la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo; la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio; el director del CIC de Desarrollo Social de la Provincia, Raúl Cárdenas; la secretaria de Desarrollo Humano y Social, Fanny Ramos; y el comisario Luis Alarcón.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario