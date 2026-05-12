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Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en Perito Moreno, con la presencia de autoridades municipales y provinciales, en la que se brindaron precisiones sobre la explosión e incendio registrados el pasado domingo por la noche, que provocaron la muerte de un bebé y dos adultos, además de dejar varios heridos.

En ese marco, el comisario Luis Alarcón se refirió a las posibles causas del hecho: “A simple vista, pudo haber acumulación de gas. Lo que se veía en ese edificio es que había gas envasado, en cilindros de 45 y de 20 kilos”, dijo.

Asimismo, detalló: “Eso oportunamente, y ahora que se continúa con la labor, lo va a explicar o documentar el personal de Bomberos, que es el idóneo, para decir de manera precisa lo que va a constar en la pericia (…) los bomberos todavía no cerraron las conclusiones y por eso siguen trabajando en el lugar. Lo que se notó a simple vista fueron envases de garrafas acumuladas, pero de ahí en más no nos podemos adelantar”.

Por su parte, la subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz, Sandra Gordillo, aclaró que los hogares afectados se encuentran en un radio de un poco menos de 400 metros.

Conferencia de prensa en Perito Moreno, tras la tragedia del domingo.

Precisó que “nosotros hicimos un relevamiento y hasta el día de ayer teníamos 38 viviendas afectadas; algunos dueños ya estaban arreglándolas, colocando vidrios”.

En ese sentido, señaló que “desde el lunes muy temprano estuvimos trabajando y este martes continuamos con eso”, y añadió: “Lo que más hubo fue rotura de vidrio”.

La conferencia, en la que estuvo presente La Opinión Austral, fue encabezada por el intendente Matías Treppo; acompañado por la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo; la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio; el director del CIC de Desarrollo Social de la Provincia, Raúl Cárdenas; la secretaria de Desarrollo Humano y Social, Fanny Ramos; y el comisario Luis Alarcón.

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