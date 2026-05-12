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En una conferencia de prensa realizada este martes, autoridades de Perito Moreno y del Gobierno de Santa Cruz detallaron cómo se desplegó el operativo de emergencia tras la explosión e incendio ocurrido en un complejo de viviendas de la localidad, tragedia que dejó tres personas fallecidas, varios heridos y graves daños materiales en distintos sectores de la ciudad.

La conferencia en la cual estuvo presente La Opinión Austral, fue encabezada por el intendente Matías Treppo, acompañado por la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo; la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio; el director del CIC de Desarrollo Social de la Provincia, Raúl Cárdenas; la secretaria de Desarrollo Humano y Social, Fanny Ramos; y el comisario Luis Alarcón.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 12 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

“Estamos acompañando a cada familia”

Al comenzar la conferencia, el intendente Matías Treppo expresó sus condolencias a las familias afectadas y destacó el trabajo conjunto realizado desde el primer momento de la tragedia.

“Acompañamos a cada familia que está padeciendo esta tragedia. Estamos a disposición para lo que necesiten”, expresó.

El jefe comunal explicó que apenas ocurrido el hecho se conformó una mesa de crisis junto a autoridades provinciales para coordinar tareas sanitarias, operativas y de asistencia social.

Treppo remarcó además el acompañamiento de distintas áreas municipales, fuerzas de seguridad, personal de salud y empresas privadas que colaboraron durante la emergencia.

Así quedó el edificio tras la explosión. FOTOS: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Cómo se activó el operativo tras la explosión

El comisario Luis Alarcón detalló que los primeros llamados comenzaron a ingresar minutos después de las 21:40 y que rápidamente se saturaron las líneas de emergencia.

Según explicó, cuando los primeros efectivos policiales llegaron al lugar, Bomberos ya trabajaba sobre el foco ígneo mientras ambulancias del hospital local evacuaban a las personas heridas.

“Hubo vecinos que colaboraron constantemente acercando herramientas, alambres y distintos elementos necesarios para trabajar”, destacó el jefe policial.

Alarcón señaló que inmediatamente se montó un operativo coordinado entre Policía, Bomberos, Hospital, Protección Civil y Municipio para asegurar la zona, asistir a las víctimas y comenzar las tareas investigativas.

El hospital atendió siete pacientes en simultáneo

Hector Tomalino, director del Hospital Distrital de Perito Moreno brindó detalles sobre la atención sanitaria desplegada durante las primeras horas posteriores a la explosión. Indicó que antes de las 23:30 ya habían comenzado las derivaciones de pacientes hacia otros centros médicos y destacó el trabajo del personal hospitalario.

“Fue una situación angustiante, pero el equipo respondió con enorme vocación y compromiso. Apenas ocurrió el incidente se activaron todos los protocolos para pacientes quemados y derivaciones de urgencia”, sostuvo..

El profesional detalló que trabajaron nueve médicos, diecisiete enfermeras, choferes y personal auxiliar, además de ambulancias enviadas desde Los Antiguos.

También reveló que dos enfermeras del hospital sufrieron pérdidas familiares directas durante la tragedia, aunque igualmente participaron activamente de la emergencia.

Por otra parte, durante la conferencia también se reconocieron dificultades logísticas vinculadas al aeropuerto local y a la necesidad de contar con mayor infraestructura para responder ante emergencias de gran magnitud.

El intendente Matías Treppo confirmó que ya comenzaron gestiones para mejorar el equipamiento aeroportuario y reforzar los recursos disponibles para futuras contingencias.

Cómo fue el operativo de derivación sanitaria

Durante la conferencia, la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, brindó detalles sobre el complejo operativo sanitario que se desplegó, este martes en Caleta Olivia.

La funcionaria explicó que el avión de la provincia fue preparado especialmente para traslados sanitarios y que debió desmontarse gran parte de su interior para instalar las camillas y el equipamiento médico necesario.

“El avión sanitario tiene la capacidad de trasladar dos pacientes al mismo tiempo, algo que no ocurre con muchas aeronaves sanitarias del país”, destacó.

Boggio precisó que las derivaciones se realizaron una vez que los pacientes lograron estabilizarse en el Hospital Zonal y remarcó el trabajo coordinado entre Salud, Protección Civil y Aeronáutica provincial.

Además, explicó que durante la madrugada también se gestionaron camas en el Hospital Garrahan, documentación personal y acompañamiento familiar para las menores derivadas.

En el lugar trabajo Protección Civil, Polícia de Santa Cruz y la Unidad Policial de Prevención Local. FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Protección Civil confirmó importantes daños

La subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, informó que el relevamiento realizado tras la explosión detectó importantes daños en viviendas cercanas.

“Es algo muy fuerte lo que ha sucedido en Perito Moreno. Nunca habíamos vivido una situación así”, sostuvo.

Según detalló durante la conferencia, el primer relevamiento realizado por equipos municipales y provinciales arrojó un total de 77 viviendas afectadas. Entre ellas, se registraron diez casas con daños de consideración, dos viviendas totalmente destruidas y múltiples inmuebles con roturas parciales.

Además del edificio donde ocurrió el incendio —un complejo compuesto por cuatro departamentos—, las consecuencias de la explosión, se extendieron a varias cuadras a la redonda.

Funcionarios del gabinete de Claudio Vidal en Perito Moreno ayudando a las víctimas. Pedro Prodrmos (Seguridad) Soledad Boggio (Secretaría General de Gobierno), Sandra Gordillo (Protección Civil).

“Lo que más hubo fue rotura de vidrios”, explicó Gordillo, quien indicó que la mayoría de los daños detectados corresponden a cristales destruidos por la onda expansiva.

Las autoridades señalaron que inicialmente se hablaba de un radio cercano a los 400 metros, aunque posteriormente aclararon que el área afectada fue “un poco menor”, e igualmente alcanzó a decenas de familias. Los equipos de Protección Civil, Desarrollo Social y personal municipal continuaban realizando inspecciones casa por casa para detectar daños estructurales y asistir a los damnificados.

La principal hipótesis apunta a una acumulación de gas

Respecto a la investigación judicial, las pericias continúan bajo secreto de sumario y que todavía no existen conclusiones definitivas.

Sin embargo, una de las hipótesis preliminares apunta a una posible acumulación de gas en el complejo habitacional. “A simple vista se observaron cilindros de gas de 45 y 20 kilos. Eso será documentado en la pericia final de Bomberos”, explicó el comisario Alarcón.

Las autoridades confirmaron que los trabajos periciales continuaban durante la jornada para determinar con precisión qué provocó la explosión. “Bomberos continúa trabajando en el sector y seguramente cuando finalicen las tareas que restan vamos a tener las pericias para la noche”, señaló Gordillo, quien destacó además el trabajo ininterrumpido de los equipos de emergencia desde el momento de la tragedia.

Asistencia social y campañas solidarias

Desde el municipio y el Gobierno provincial informaron que se trabaja en la asistencia integral de las familias afectadas.

Las autoridades señalaron que ya comenzaron tareas para reemplazar vidrios, reparar viviendas y entregar materiales de construcción. Además, destacaron la solidaridad de vecinos de Perito Moreno y de otras localidades santacruceñas que organizaron campañas de donaciones. Actualmente, se reciben principalmente artículos de limpieza, elementos de higiene personal, frazadas y ropa de cama.

Suspendieron las clases y trabajan en contención psicológica

El intendente Treppo confirmó que las clases fueron suspendidas mientras se articulan acciones de acompañamiento emocional para estudiantes y familias afectadas.

“Si los adultos estamos consternados, imagino lo que viven los chicos que son compañeros y amigos de quienes resultaron afectados”, expresó.

En ese sentido, autoridades educativas y equipos de salud mental comenzaron a trabajar en jornadas de contención dentro de las escuelas.

“Esto tiene que servir como aprendizaje”

Durante la conferencia también hubo espacio para la autocrítica respecto a la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.

Las autoridades reconocieron limitaciones en infraestructura y recursos, especialmente vinculadas al aeropuerto y al equipamiento de Bomberos. “Tenemos que estar más preparados”, afirmó Treppo.

Además, remarcaron la importancia de que la comunidad sepa cómo actuar durante situaciones de emergencia, ya que durante el operativo algunos vehículos particulares dificultaron el ingreso de ambulancias y móviles de rescate.