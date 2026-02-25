Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ayer, la empresa minera Newmont realizó un anuncio histórico para la provincia de Santa Cruz, frente a un contexto económico difícil que atraviesa el país: invertir USD 800 millones para reactivar el proyecto Cerro Negro Expansión 1.

En este sentido, LU12AM 680 dialogó con el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, quien celebró la decisión, explicando que se trata de un “anuncio auspiciador, alentador y desafiante”.

“Hay mucha necesidad de trabajo en los peritenses, que merecen acceder a una posibilidad. Esperemos que con esto se abran un poco las puertas para para esa posibilidad de desarrollo y crecimiento personal a través de un trabajo en la industria. Fueron muchos los años que no tuvieron la posibilidad los vecinos de Perito Moreno, de la zona de incidencia y de las ciudades vecinas. Siempre digo había fuga de sueldos, entonces hoy por hoy tener esa posibilidad de nuevas fuentes laborales y que esas sean el 90% para santacruceños, es un desafío que hay que poner en valor”, manifestó.

Tras largas conversaciones, Treppo indicó que “esto se logró también con un trabajo articulado, con todos aquellos que comparten esa visión de poder generar trabajo santacruceño y en particular en nuestra región. Queremos demostrar que se puede, que el peritense puede desarrollarse, que puede ser eficiente, que puede tener ese mismo rendimiento como pueden haber tenido algún otro trabajador de otra provincia”.

Matias Treppo, intendente de Perito Moreno; Tito Cacho, gerente general de Nemont y el gobernador Claudio Vidal.

Además, sostuvo que hubo mucho empeño por parte del gobierno de la provincia y “por nosotros que vivimos aplomadamente con la industria, aguantando muchas presiones en el sentido social. Hoy por hoy todo ese aguante, todo ese aplomeo, espero que pueda ser volcado en grandes posibilidades para los peritenses. Sí se recibe gente, pero somos muy realistas, contrario a lo que siempre se hizo con intento populista de generar adeptos para continuar en el poder. Nosotros decimos la verdad, la situación es que hay muchos peritenses esperando una posibilidad para ingresar. Somos un estado presente con las inclemencias financieras que tenemos, pero igual somos una gestión que realmente está sensible en ese sentido y que trabajamos en conjunto con áreas de desarrollo y demás”.

Treppo participó del anuncio en Cerro Negro

Ayer, Treppo fue parte de la comitiva que visitó el yacimiento Cerro Negro y mencionó “La verdad que es emocionante, hicimos una recorrida con el gobernador, con los ministros y demás con los representantes de la empresa, y nos mostraron todo lo que es y es realmente el ver nacer ser una nueva mina dentro de la propia empresa. Valió la pena tanto esfuerzo y tanto tiempo. Hoy es muy vertiginoso el tiempo y la gente está muy apresurada porque los tiempos apremian y yo lo entiendo, pero quiero que mis vecinos sepan que todo lleva su tiempo, que venimos hace 2 años trabajando incansablemente para que esto suceda en un contexto muy difícil del país”.

Proveedores

Sobre este tema, el intendente explicó que “Newmont decidió que el 80% de lo que se necesite para la empresa, sea Compre Local, dando la posibilidad a contratistas y proveedores”.

En cuanto a cómo se está trabajando para que los proveedores puedan dar respuesta a la demanda que tengan las operaciones, Treppo explicó “este anuncio no es la foto lo que se busca, sino tener previsibilidad también para los nuestros proveedores, que entiendan que realmente esta extensión de vida de la mina y que la creación de estos distritos nuevos, realmente va a generar trabajo. Hay que ser muy estratégicos y tener esta apertura para poder este planificar y poder tener la respuesta a esa necesidad”. Y agregó “No es tiempo de generar especulaciones. Creo que hoy la Argentina va en un tono de competitividad, pero también de generar crecimiento y un desarrollo en aquellos que realmente, insisto, tienen la cultura de trabajo, tienen la cultura de buscar y rebuscársela todos los días para poder progresar”.

Respecto a las capacitaciones sobre la mano de obra local, el jefe comunal expresó “Es buena la capacitación continua, pero te voy a poner el ejemplo, ayer recorrimos chacras productivas, emprendedores y demás fuimos a una pyme metalúrgica con el gobernador acá en Perito Moreno y el dueño de esta pyme me decían, “Estoy certificado, mis hijos están certificados, podemos certificar. O sea, realmente hay posibilidades.

Muchas veces falta el acompañamiento de saltear la burocracia, de lo que es el papelerío. Porque por ahí hace que este una empresa que tenga un expertise tremenda pero que no está en Santa Cruz”.

Treppo sostuvo que se está trabajando entre las cámaras y los gremios que mucho apuestan a esto “somos aliados estratégicos en esto, porque tenemos que lograrlo de una vez por toda. Muchos dicen, ‘¿cómo puede ser que estemos como estemos si tenemos tanto recurso?’ Bueno, quizás hubo mucho tiempo que no se administró de la manera correcta, porque si no sería imposible tener algunos indicadores que tenemos hoy. Pero se está trabajando por suerte desde muy temprano y créanme que es literal hasta muy tarde todos los días para que las cosas vayan sucediendo”.

Dentro de los anuncios que realizo Tito Cacho, gerente general de Newmont, el intendente Treppo considera que es una posibilidad tanto de empleo como de compre local. En un contexto difícil, siendo un aliciente para que realmente la mayor cantidad de peritenses y santacruceños pueden aprovechar esta oportunidad.