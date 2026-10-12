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Un principio de incendio en una zona de pastizales movilizó a Bomberos durante la tarde de este domingo en Perito Moreno.

El fuego afectó una superficie de aproximadamente 20 metros cuadrados en la ribera del río Fénix y fue controlado en pocos minutos.

El hecho se registró en inmediaciones de la calle Antártida Argentina, a partir del llamado telefónico de un vecino que advirtió la presencia de llamas en la vegetación.

Tras recibir la alerta, efectivos de la División Cuartel 12° acudieron al lugar y trabajaron con una línea devanadera de alta presión para extinguir el foco ígneo.

Las tareas se desarrollaron entre las 18:15 y las 18:35. Una vez sofocado el fuego, la dotación regresó a la base sin que se informaran novedades.

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