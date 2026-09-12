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Un incendio ocurrido este sábado en el sector de alojamiento de detenidos de la Comisaría Primera de Perito Moreno provocó la muerte de dos personas privadas de su libertad. Las víctimas fueron identificadas como Oscar Emiliano Olivera y Javier Nicolás Pereyra. Además, otras 10 personas, entre detenidos y policías, recibieron atención médica. No se registraron prófugos.

De acuerdo con la información preliminar, Olivera habría iniciado intencionalmente el fuego al prender un colchón y prendas de vestir dentro de la celda que compartía con Pereyra. El episodio tuvo lugar en el marco de un reclamo para ser trasladado a Las Heras.

Según trascendió, no era la primera vez que protagonizaba un episodio de estas características vinculado con su pedido de traslado. Al momento del siniestro, cinco detenidos se encontraban alojados en la dependencia. Los otros tres pudieron ser evacuados y trasladados al Hospital de Perito Moreno para recibir asistencia.

En total, fueron atendidas 10 personas en el centro de salud: tres detenidos y siete efectivos policiales que participaron del operativo. Uno de los agentes presentó quemaduras leves, mientras que el resto sufrió cuadros asociados a la inhalación de monóxido de carbono.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Bordón, confirmó el fallecimiento de Olivera y Pereyra y señaló que continúan las actuaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el incendio.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, viajó a Perito Moreno para interiorizarse sobre la situación y acompañar las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

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