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Un incendio se desató este sábado en la Comisaría Primera de Perito Moreno y provocó la muerte de dos presos: Oscar Emiliano Olivera y Javier Nicolás Pereyra. Asimismo, otras 10 personas, entre detenidos y policías, recibieron asistencia médica.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Olivera habría iniciado el fuego al prender un colchón y prendas de vestir dentro de la celda que compartía con Pereyra.

Olivera estaba detenido por un homicidio en Las Heras

La Opinión Austral pudo confirmar que Olivera permanecía detenido desde fines de 2025 por el crimen de Patricio Velásquez, ocurrido en Las Heras.

El ataque se produjo en la intersección de Gobernador Gregores y Rivadavia, cerca de la plaza San Martín. Según la investigación, Olivera habría atacado a Velásquez con un cuchillo y le provocó varias heridas en el abdomen que posteriormente causaron su muerte.

Tras la agresión, varios testigos aportaron características del atacante. Con esos datos, efectivos policiales lograron localizarlo y reducirlo. Olivera también presentaba heridas cortopunzantes, por lo que fue trasladado al hospital bajo custodia.

Luego quedó detenido e incomunicado por disposición del juzgado interviniente. En el mismo episodio también resultó herido el músico Germán Nahuelcura, quien sufrió una lesión en el cuello y recibió atención médica.

Olivera además registraba antecedentes por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados.

Un reclamo por su traslado

El incendio ocurrido este sábado fue precedido por un reclamo de Olivera para ser trasladado a Las Heras. Según trascendió, no era la primera vez que protagonizaba un incidente vinculado con ese pedido.

Al momento del siniestro, cinco personas permanecían alojadas en la dependencia. Los otros tres detenidos pudieron ser evacuados y trasladados al Hospital de Perito Moreno.

El incendio se registró en el sector de alojamiento de detenidos de la Comisaría Primera de Perito Moreno.

Pereyra estaba detenido por robo calificado

Javier Nicolás Pereyra, el otro fallecido, era oriundo de Perito Moreno, indicaron fuentes policiales a este medio.

El hombre se encontraba privado de su libertad en esa localidad por una causa de robo calificado.

Además de los tres detenidos evacuados, siete policías fueron atendidos por personal médico. Uno de los agentes sufrió quemaduras leves, mientras que los restantes presentaron cuadros vinculados con la inhalación de monóxido de carbono.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Bordón, confirmó la muerte de Olivera y Pereyra y señaló que continúan las actuaciones para determinar con precisión cómo se produjo el incendio.

En tanto, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, viajó a Perito Moreno para interiorizarse sobre lo ocurrido y acompañar las diligencias.

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