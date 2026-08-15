Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una fuerte explosión generó preocupación durante la madrugada del viernes en Perito Moreno, luego de que una vivienda ubicada sobre calle Gregores sufriera un importante estallido alrededor de las 2 de la mañana. El incidente provocó daños materiales en el inmueble, aunque afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.

Una dotación de bomberos se dirigió hasta el domicilio para verificar la situación y adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos riesgos.

La vivienda estaba deshabitada al momento de la explosión, un dato determinante para dimensionar el alcance de lo ocurrido. Pese a la intensidad del estallido, no había personas dentro del inmueble que pudieran resultar afectadas.

Según las primeras conclusiones brindadas tras la intervención, el siniestro se habría producido como consecuencia de una acumulación de gas dentro de la vivienda, que posteriormente derivó en una detonación. El estallido se produjo tras registrarse un cortocircuito eléctrico, que habría actuado como elemento desencadenante de la explosión.

La combinación entre la presencia de gas acumulado y una fuente de ignición generó el estallido que afectó la estructura del domicilio. Las circunstancias fueron evaluadas por el personal especializado que intervino posteriormente en el lugar.

El estado general en el que quedó la morada tras el accidente. FOTO: CANAL 7 SENSACIONES

Si bien el hecho no provocó un incendio de mayores dimensiones ni víctimas, la fuerza de la explosión generó daños materiales que quedaron concentrados en la vivienda.

El operativo estuvo coordinado por el segundo jefe de dependencia, Facundo Sandoval, quien estuvo al frente de las tareas destinadas a asegurar el sector y verificar las condiciones de seguridad del inmueble.

Los efectivos trabajaron sobre el perímetro y realizaron las tareas correspondientes luego de la detonación, con el objetivo de descartar riesgos adicionales para las propiedades cercanas y para quienes pudieran encontrarse en las inmediaciones.

En este tipo de situaciones, una de las principales prioridades de los equipos de emergencia es determinar si persiste algún riesgo vinculado a la presencia de gas, instalaciones eléctricas comprometidas o sectores de la estructura que pudieran haberse debilitado como consecuencia de la explosión.

Uno de los datos más importantes que dejó el episodio fue que no se registraron personas heridas. Las pericias posteriores permitieron confirmar que el inmueble se encontraba vacío cuando se produjo la explosión. De esta manera, el episodio quedó limitado a los daños materiales ocasionados en la vivienda.