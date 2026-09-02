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La Policía de Perito Moreno investiga un robo ocurrido en esa localidad, luego de que una mujer de 24 años denunciara haber sido interceptada y agredida físicamente mientras caminaba hacia el local comercial “El Chiporro”, ubicado en inmediaciones del Pasaje Namuncura y Don Bosco.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se produjo alrededor de las 20:30, cuando la damnificada se dirigía a pie hacia el comercio. En esas circunstancias, fue interceptada por dos hombres que circulaban en un vehículo de color gris claro. Uno de ellos habría sido identificado por la víctima, quien señaló que le sustrajo un teléfono celular y dinero en efectivo.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al hospital distrital para realizarle una certificación médica, debido a que manifestó encontrarse lesionada como consecuencia de la agresión.

En sede policial, la damnificada amplió sus dichos y manifestó que a las 21:10 circulaba a pie por el Pasaje Namuncura, en dirección al comercio “Chiporro”, para realizar una compra. Al llegar a la intersección con la calle Hipólito Irigoyen, se produjo el episodio denunciado.

Entre los elementos sustraídos se encontraba un celular marca Redmi, modelo Note 13, de color negro, con abonado de la empresa Claro.La mujer también detalló que el teléfono estaba encendido y que en el fondo de pantalla aparecía un perro de raza pitbull, de pelaje marrón y patas con pelaje blanco. Además, figuraba otro perro de pelaje amarillo y hocico de color negro.

Asimismo, indicó que entre la parte trasera del celular y la funda llevaba una suma de dinero de entre 5.000 y 10.000 pesos, discriminada en billetes de 1.000 y 2.000 pesos.

A partir de la denuncia, se dio intervención a la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Perito Moreno, cuyos efectivos realizaron un amplio rastrillaje por el ámbito de la jurisdicción para esclarecer el hecho.

A las 22:37, personal policial informó que el sospechoso circulaba a pie por calle Nacimiento, vestido con un buzo blanco en la parte superior. Ante esta situación, el jefe de la División, junto con efectivos a su cargo, se dirigió hasta la intersección de las calles Nacimiento y Custodio Rearte, donde procedió a demorarlo.

Durante un palpado preventivo, se constató que el hombre llevaba varios elementos entre sus prendas. Luego de ser invitado a exhibirlos voluntariamente, colocó sus pertenencias sobre la compuerta de la caja del móvil policial. Entre los objetos había un celular similar al denunciado por la damnificada.

A las 22:47 se labró el acta de aprehensión y el acta de secuestro de los elementos descriptos. El hombre, de 30 años y domiciliado en Perito Moreno, fue trasladado posteriormente al nosocomio para ser examinado por un médico y luego ingresó a la dependencia policial en carácter de aprehendido incomunicado.

El procedimiento fue informado a la sede judicial interviniente. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras.