Una vivienda del barrio 400 Viviendas, en el sector noreste de Pico Truncado, se convirtió en el escenario de uno de los presuntos casos de violencia infantil más estremecedores registrados en la provincia de Santa Cruz en la última década.

Todo comenzó cuando una niña de apenas siete años, desesperada por el hambre y por salvar a su hermano de cinco, escapó durante la madrugada.

Según pudo saber La Opinión Austral, la menor se arrojó desde el primer piso de la vivienda para pedir ayuda. Esa decisión no solo le permitió salvar su vida, sino también la de su hermanito, quien permanecía encerrado en el interior de la casa.

Su pedido de auxilio puso en marcha una intervención inmediata del Estado. El Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tomó intervención, resguardó a los menores y activó los protocolos previstos para estos casos.

Fue ese organismo el que formalizó la denuncia que dio origen a una investigación judicial que se extendió durante aproximadamente un mes.

Las medidas ordenadas por la Justicia incluyeron pericias médicas, psicológicas, entrevistas especializadas y la realización de la Cámara Gesell a los menores.

A ello se sumó el análisis del sistema de videovigilancia instalado en la vivienda, elementos que, de acuerdo con fuentes oficiales, resultaron determinantes para que el Juzgado ordenara la detención de la madre de los niños y de su pareja.

La causa investiga un presunto régimen de encierro, aislamiento, violencia física y psicológica, privación de alimentos y vulneración sistemática de derechos.

Las fuentes consultadas señalaron que el nivel de violencia al que habrían sido sometidos los menores no tiene precedentes recientes en Pico Truncado y constituye uno de los hechos más graves que recuerda la Justicia santacruceña en materia de maltrato infantil.

La investigación continúa y no se descarta que, con el avance de las pericias y la incorporación de nuevas pruebas, puedan agravarse las imputaciones contra los detenidos.

Conmoción en Santa Cruz: así es la casa del horror

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