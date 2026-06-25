La situación en zona norte
El acto institucional se dio luego de las recientes inspecciones realizadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en distintos organismos de la Zona Norte santacruceña dejaron al descubierto una situación que desde hace años viene siendo motivo de reclamos por parte de abogados, trabajadores judiciales y ciudadanos: la acumulación de expedientes y las demoras en la resolución de causas.
El escenario derivó en una fuerte decisión institucional. El máximo órgano judicial de la provincia intimó a la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial a implementar planes de contingencia para revertir los atrasos detectados en un plazo máximo de tres meses. Paralelamente, se dispuso la clasificación y revisión de fallos comprometidos para dimensionar el alcance de la problemática.
La medida fue impulsada tras las inspecciones desarrolladas en juzgados de Caleta Olivia, Pico Truncado y otros organismos judiciales de la región, cuyos resultados reflejaron un panorama complejo para el funcionamiento del servicio de justicia.
Uno de los casos más preocupantes detectados corresponde al Juzgado de Familia de Caleta Olivia, a cargo de Rosa González. Allí, el sistema informático SIPED registró 53 escritos sin asignación de responsable, 1.020 escritos pendientes de despacho, 234 escritos para proyectar y otros 167 para corregir.
La situación tampoco resultó favorable en los Juzgados Civiles, Comerciales, Laborales y de Minería N° 1 y N° 2 de Caleta Olivia, actualmente el primero subrogado y el segundo a cargo de Franco Matías Villalón Lescano. Si bien mantienen actualizado el despacho diario, las inspecciones evidenciaron demoras en el dictado de sentencias definitivas y expedientes pendientes de resolución desde el año pasado.
Aún más severo fue el diagnóstico realizado sobre el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Pico Truncado, a cargo de Marcelo Sebastián Nieva Figueroa. Allí se constató una virtual paralización en la emisión de resoluciones y providencias simples. Además, se verificó la existencia de 150 escritos sin asignación de responsable en la Secretaría de Familia y otros 297 en la Secretaría Civil.
El tema cobró aún más relevancia luego de la conformación y juramentación de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz para el período 2026-2027. Entre ellos se encuentra la diputada Adriana Silvina Nieto, quien dialogó con La Opinión Austral y se refirió tanto al nuevo rol institucional como a la situación detectada en los tribunales del interior provincial.
Respecto a las inspecciones realizadas en los juzgados de la Zona Norte, Nieto aseguró que existe una decisión institucional de acercar el control judicial a cada localidad.
“Efectivamente ellos ya empezaron a hacer un recorrido y tengo entendido que es la forma en que se va a manejar este nuevo tribunal, salir de los sillones hacia los juzgados y la gente. Es la manera, para mí es la forma”, afirmó.
Sus declaraciones llegan en momentos en que distintos sectores cuestionan la falta de respuestas judiciales y el tiempo que muchas causas permanecen sin resolución. Uno de los ejes centrales planteados por Nieto fue la necesidad de acelerar el funcionamiento del sistema judicial. “Debe ponerle más celeridad a las causas, principalmente”, remarcó.
La diputada, quien cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial, explicó que detrás de cada expediente existe una persona esperando una respuesta. “Nosotros manejamos un expediente y manejamos un número de expedientes. Sin embargo, en ese expediente hay una persona que está esperando, hay una persona que está con un derecho conculcado, con una cuestión por resolver”, expresó Y profundizó sobre el impacto que generan las demoras.
“Ningún ciudadano va a la Justicia porque sí; va a la Justicia porque necesita que se le resuelva un conflicto, un problema y no lo necesita de acá tres años o cuatro años, lo necesita lo más pronto posible”, afirmó.
Para Nieto, la lentitud judicial no puede analizarse únicamente desde la estadística, sino también desde las consecuencias humanas que genera. “Efectivamente la celeridad es una de las cuestiones”, insistió.
Durante la entrevista, la integrante del Tribunal de Enjuiciamiento también se refirió a las denuncias y reclamos que llegan vinculados al funcionamiento de distintos organismos judiciales. “Yo tengo, por ejemplo, en el transcurso de la semana pasada tuve tres”, reveló al ser consultada sobre la cantidad de personas que se acercaron a pedir orientación.
Según explicó, las principales inquietudes están vinculadas a demoras en la tramitación de expedientes. “Demoras, por ejemplo, demoras en trámites penales. Familia también”, precisó.
Nieto también puso el foco sobre la necesidad de transparentar la información estadística que permita conocer el verdadero estado de los expedientes. “Nosotros tenemos un sistema de intranet que también es un sistema de estadística de causas”, indicó y recordó comentarios realizados por profesionales del foro local respecto de causas que permanecían sin movimiento durante años.
“He tenido colegas del Colegio de la Abogacía que me decían: ‘Mirá, hacía tres años que tenía yo una casación y ahora en diez días me han notificado de ocho’. Entonces, ahí se empieza a dar cuenta de que algo estaba pasando y que efectivamente eso es lo que se está reclamando”, sostuvo.
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