Con la presencia de las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia, diputados y funcionarios provinciales se realizó este jueves el acto juramento de ley de quienes conforman el Tribunal de Enjuiciamiento 2026/2027. El vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani fue quien le tomó juramento en el cargo de jurado titular al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Dr. Gabriel Contreras Agüero. Posteriormente a su jura, el Dr. Contreras Agüero le tomó juramento a la diputada, Dra. Adriana Nieto y, mediante videoconferencia, al Dr. Daniel Emilio Aybar dejándolos así en funciones hasta el 31 de mayo de 2027, inclusive.

Asimismo, la actividad desarrollada en la sede del Tribunal Superior de Justicia contó -además- con la presencia de dirigentes del sindicato de los Judiciales Provinciales que realizaron una manifestación en el exterior del edificio, en el que instalaron una carpa. La situación en zona norte

El acto institucional se dio luego de las recientes inspecciones realizadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en distintos organismos de la Zona Norte santacruceña dejaron al descubierto una situación que desde hace años viene siendo motivo de reclamos por parte de abogados, trabajadores judiciales y ciudadanos: la acumulación de expedientes y las demoras en la resolución de causas.

El escenario derivó en una fuerte decisión institucional. El máximo órgano judicial de la provincia intimó a la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial a implementar planes de contingencia para revertir los atrasos detectados en un plazo máximo de tres meses. Paralelamente, se dispuso la clasificación y revisión de fallos comprometidos para dimensionar el alcance de la problemática.

La medida fue impulsada tras las inspecciones desarrolladas en juzgados de Caleta Olivia, Pico Truncado y otros organismos judiciales de la región, cuyos resultados reflejaron un panorama complejo para el funcionamiento del servicio de justicia.

Momento en que el vocal Daniel Mariani le toma la jura al vocal Gabriel Contreras, presidente del TSJ, como nuevo integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Uno de los casos más preocupantes detectados corresponde al Juzgado de Familia de Caleta Olivia, a cargo de Rosa González. Allí, el sistema informático SIPED registró 53 escritos sin asignación de responsable, 1.020 escritos pendientes de despacho, 234 escritos para proyectar y otros 167 para corregir.

Momento de la jura de la diputada Adriana Nieto.

La situación tampoco resultó favorable en los Juzgados Civiles, Comerciales, Laborales y de Minería N° 1 y N° 2 de Caleta Olivia, actualmente el primero subrogado y el segundo a cargo de Franco Matías Villalón Lescano. Si bien mantienen actualizado el despacho diario, las inspecciones evidenciaron demoras en el dictado de sentencias definitivas y expedientes pendientes de resolución desde el año pasado.

Aún más severo fue el diagnóstico realizado sobre el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Pico Truncado, a cargo de Marcelo Sebastián Nieva Figueroa. Allí se constató una virtual paralización en la emisión de resoluciones y providencias simples. Además, se verificó la existencia de 150 escritos sin asignación de responsable en la Secretaría de Familia y otros 297 en la Secretaría Civil.

Daniel Mariani y Gabriel Contreras presidiendo la audiencia. FOTO: PRENSA TSJ

El tema cobró aún más relevancia luego de la conformación y juramentación de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento de Santa Cruz para el período 2026-2027. Entre ellos se encuentra la diputada Adriana Silvina Nieto, quien dialogó con La Opinión Austral y se refirió tanto al nuevo rol institucional como a la situación detectada en los tribunales del interior provincial.

Respecto a las inspecciones realizadas en los juzgados de la Zona Norte, Nieto aseguró que existe una decisión institucional de acercar el control judicial a cada localidad.

“Efectivamente ellos ya empezaron a hacer un recorrido y tengo entendido que es la forma en que se va a manejar este nuevo tribunal, salir de los sillones hacia los juzgados y la gente. Es la manera, para mí es la forma”, afirmó.

Sus declaraciones llegan en momentos en que distintos sectores cuestionan la falta de respuestas judiciales y el tiempo que muchas causas permanecen sin resolución. Uno de los ejes centrales planteados por Nieto fue la necesidad de acelerar el funcionamiento del sistema judicial. “Debe ponerle más celeridad a las causas, principalmente”, remarcó.

Los jueces Marcelo Sebastián Nieva Figueroa, Franco Villalón Lescano y Rosa González. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La diputada, quien cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial, explicó que detrás de cada expediente existe una persona esperando una respuesta. “Nosotros manejamos un expediente y manejamos un número de expedientes. Sin embargo, en ese expediente hay una persona que está esperando, hay una persona que está con un derecho conculcado, con una cuestión por resolver”, expresó Y profundizó sobre el impacto que generan las demoras.

“Ningún ciudadano va a la Justicia porque sí; va a la Justicia porque necesita que se le resuelva un conflicto, un problema y no lo necesita de acá tres años o cuatro años, lo necesita lo más pronto posible”, afirmó.

Para Nieto, la lentitud judicial no puede analizarse únicamente desde la estadística, sino también desde las consecuencias humanas que genera. “Efectivamente la celeridad es una de las cuestiones”, insistió.

Gabriel Contreras hablando con La Opinión Austral y una foja de las inspecciones. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la entrevista, la integrante del Tribunal de Enjuiciamiento también se refirió a las denuncias y reclamos que llegan vinculados al funcionamiento de distintos organismos judiciales. “Yo tengo, por ejemplo, en el transcurso de la semana pasada tuve tres”, reveló al ser consultada sobre la cantidad de personas que se acercaron a pedir orientación.

Según explicó, las principales inquietudes están vinculadas a demoras en la tramitación de expedientes. “Demoras, por ejemplo, demoras en trámites penales. Familia también”, precisó.

Nieto también puso el foco sobre la necesidad de transparentar la información estadística que permita conocer el verdadero estado de los expedientes. “Nosotros tenemos un sistema de intranet que también es un sistema de estadística de causas”, indicó y recordó comentarios realizados por profesionales del foro local respecto de causas que permanecían sin movimiento durante años.

“He tenido colegas del Colegio de la Abogacía que me decían: ‘Mirá, hacía tres años que tenía yo una casación y ahora en diez días me han notificado de ocho’. Entonces, ahí se empieza a dar cuenta de que algo estaba pasando y que efectivamente eso es lo que se está reclamando”, sostuvo.