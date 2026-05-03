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Un nuevo episodio de violencia sacudió a la localidad de Pico Truncado durante la tarde del sábado, cuando un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial fue herido de arma de fuego en la vía pública, en un hecho que por sus características genera preocupación en la comunidad y mantiene en alerta a las autoridades.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia se pudo establecer que todo se inició a partir de un llamado al sistema de monitoreo local que alertaba sobre la presencia de una persona herida en la intersección de las calles Güemes y 20 de Noviembre. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de un hombre con una lesión visible en la pierna izquierda, quien relató haber sido atacado minutos antes en circunstancias que aún son materia de investigación.

De acuerdo con su testimonio, el hecho se produjo cuando circulaba con su bicicleta por calle Piedra Buena. Al llegar a 20 de Noviembre, se detuvo al observar el rodado de una amiga, con la intención de saludarla. Fue en ese momento cuando un individuo se le acercó sin mediar palabra y comenzó a agredirlo físicamente. La situación derivó en un forcejeo que escaló rápidamente cuando el atacante extrajo un arma de fuego tipo revólver y efectuó al menos dos disparos, uno de los cuales impactó en la pierna de la víctima.

Herido, el hombre logró escapar del lugar dejando su bicicleta atrás y se dirigió hacia la intersección de 20 de Noviembre y España en busca de ayuda. Allí fue asistido por un vecino mientras aguardaban la llegada del móvil policial. En medio de esa espera, el propio agresor volvió a pasar por el lugar a bordo de una bicicleta, en una escena que sumó tensión al episodio.

Parte de las municiones encontradas en el allanamiento. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

La situación se agravó aún más cuando el hermano del presunto atacante se presentó en el lugar e intentó agredir nuevamente al herido con un elemento contundente, descripto como una pieza similar a un motor de herramienta. La intervención del personal de la División Infantería, que había arribado minutos antes, permitió reducirlo y evitar que la violencia escalara aún más.

Posteriormente se confirmó que la víctima es un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial con prestación de servicio en Pico Truncado. Según el parte médico, presentaba una herida con orificio de entrada y salida en la pierna, aunque su vida no corría peligro.

En el marco del operativo, fue detenido un hombre de 30 años, identificado como Aguirre, quien quedó alojado en la División Comisaría Primera en carácter de incomunicado. Paralelamente, en un rastrillaje realizado en las inmediaciones, los efectivos lograron ubicar a la amiga de la víctima en la intersección de Mariano Moreno y Saavedra. Allí constataron que su bicicleta presentaba un impacto de arma de fuego, lo que refuerza la hipótesis de la violencia desplegada durante el ataque.

La investigación avanzó con un allanamiento realizado el mismo sábado a las 18:20 horas en un domicilio ubicado sobre calle 20 de Noviembre, entre las alturas 1300 y 1400. La medida fue ordenada por el juez Leonardo Cimini, titular del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº1, y ejecutada por personal de la Comisaría Primera con apoyo de la División Infantería.

Durante el procedimiento se secuestraron municiones de distintos calibres y una bicicleta que no pertenecería a la víctima, pero que es analizada en el marco de la causa ante la sospecha de que podría ser robada. Sin embargo, no se logró dar con el arma de fuego utilizada en el ataque ni con el autor material de los disparos.

Ante este escenario, la Justicia ordenó la captura y detención del sospechoso, quien ya se encuentra debidamente identificado por las autoridades. Su localización es ahora uno de los principales objetivos de la investigación, que continúa bajo la órbita del juzgado interviniente.