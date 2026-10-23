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Bomberos de Pico Truncado asistieron nuevamente a una vecina de 66 años que sufrió una caída en su domicilio. La mujer ya había recibido ayuda durante la tarde del pasado miércoles, luego de sufrir un accidente dentro de su vivienda que le impedía levantarse por sus propios medios.

En esta oportunidad, efectivos de la División Cuartel 6° acudieron durante la madrugada de este viernes a una casa ubicada en Mosconi N° 1.322, tras recibir una alerta telefónica en la unidad. El operativo se desarrolló entre las 3 y las 3:20.

Al ingresar al inmueble, los bomberos realizaron maniobras de asistencia para levantar de forma segura a la propietaria, quien había caído en su habitación. Luego, la acomodaron en su cama para resguardar su integridad.

Además, dieron aviso preventivo al hospital local para el seguimiento de la situación. La mujer quedó fuera de peligro, mientras que el personal regresó a la base sin otras novedades.

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