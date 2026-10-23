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Un gato que había quedado atrapado en la copa de un árbol fue rescatado este viernes por bomberos de la División Cuartel 6° de Pico Truncado.

Tras ponerlo a salvo, los efectivos lo entregaron a una vecina que se comprometió a buscar a sus propietarios.

Luego de ser rescatado, el animal quedó al cuidado de la mujer que solicitó la intervención, quien se comprometió a encontrar a sus propietarios.

El procedimiento tuvo lugar entre las 14:10 y las 14:25, en la intersección de Km. 200 y Pueyrredón Oeste, luego de que la mujer alertara sobre la situación.

Debido a la fragilidad de las ramas, los bomberos descartaron el uso de una escalera extensible y treparon hasta alcanzar al animal, que se encontraba a unos cuatro metros de altura.

Una vez finalizadas las tareas sin inconvenientes, el personal regresó a la base.

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