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Ya son cuatro los gatos rescatados tras el incendio intencional en el que murió Martina Ríos, de 22 años, en Las Heras. El último en ser encontrado fue Sasuke, que presenta un estado de salud delicado y necesita atención veterinaria. Las proteccionistas de “Sanando Huellitas” confirmaron que ya comenzó con las curaciones y que permanece junto a su hermano Kakashi, otro de los felinos afectados por el siniestro.

“Pude rescatar otro bebé de Martina, está más comprometido de salud pero vamos paso a paso”, contó Florencia Fuentes, integrante de la agrupación, a La Opinión Austral. Desde las redes sociales de la organización compartieron igualmente una actualización sobre su evolución: “Comenzamos con sus curaciones, visitas al veterinario, paso a paso sanando no solo sus heridas si no también su corazoncito”.

Asimismo, subrayaron: “Vas a salir adelante pequeño, sos muy fuerte. Es increíble cómo estuvo tantos días así, con tanto dolor. Sasuke y Kakashi son hermanitos, hoy están juntos sanando”. Finalmente, agradecieron a “las personas que ayudan a seguir adelante, va a ser un largo camino de curación”.

Sasuke necesita atención veterinaria

El gato presenta hinchazón en el rostro y las patas, además de una importante irritación en la piel. Su cuadro requiere controles y medicación, mientras sus cuidadoras siguen de cerca su evolución.

“Está con gotitas en los ojos, platsul en sus patitas y antibióticos. Va volver a ir al veterinario porque le siento su respiración muy mal”, explicó Fuentes. Seguidamente, advirtió que el proceso de recuperación será prolongado y que el animal necesita cuidados constantes para superar las lesiones.

Cuatro gatos rescatados y más animales por encontrar

Con la llegada de Sasuke, son cuatro los felinos de Martina que lograron ser rescatados: Kakashi, Jiraiya, Gaara y el recién encontrado. Los nombres hacen referencia a personajes del anime Naruto, una de las series favoritas de la joven.

Kakashi evoluciona favorablemente tras las quemaduras que sufrió durante el incendio en el que murió Martina Ríos, en Las Heras.

Kakashi sufrió quemaduras en los bigotes, las orejas y las almohadillas de las patas durante el incendio. En las primeras actualizaciones, sus cuidadoras habían informado que comenzaba a mostrar mejorías, aunque todavía necesitaba curaciones. Ahora comparte el proceso de recuperación con su hermano. Por su parte, Jiraiya se encontraba en buen estado tras ser rescatada, mientras que Gaara requería controles veterinarios y asistencia para tratar sus heridas.

Jiraiya sobrevivió al siniestro y recibe cuidados de proteccionistas.

Sin embargo, la búsqueda todavía no terminó. Vecinos de la zona señalaron que podría haber más animales que escaparon de la vivienda durante el siniestro. Las proteccionistas continúan intentando localizarlos y advirtieron que el miedo y las posibles lesiones pueden dificultar el rescate.

Gaara permanece bajo atención de proteccionistas tras sobrevivir al trágico episodio.

Cómo colaborar con los gatos sobrevivientes

Las agrupaciones “Sanando Huellitas” y “Patitas Callejeras LH” necesitan ayuda para cubrir los gastos veterinarios, los medicamentos y los tratamientos que requieren los animales. Quienes deseen colaborar pueden realizar transferencias a los siguientes alias:

sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes.

patitas.callejeraslh, de Carla Olivera.

El caso Martina Ríos

El incendio ocurrió el 11 de octubre en una vivienda ubicada en Alem al 558, en Las Heras, donde murió Martina Ríos, de 22 años. De acuerdo con las pericias de Bomberos, el fuego se habría iniciado mediante un elemento de llama libre, como un encendedor u otro objeto similar, en la base de una escalera de madera. Las llamas avanzaron rápidamente hacia la planta superior.

La autopsia determinó que la joven falleció por inhalación de monóxido de carbono y que su cuerpo quedó calcinado como consecuencia de la propagación del fuego. El examen no detectó lesiones ni signos de lucha o agresiones físicas.

En el marco de la investigación, una fuente judicial consultada por La Opinión Austral señaló que no existían registros de denuncias previas por violencia de género contra Enzo Acosta, de 24 años, pareja de Martina y único sobreviviente del siniestro.

Carla Martina Ríos Fernández murió a los 22 años tras un incendio intencional en su vivienda. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El hombre fue encontrado en el exterior de la vivienda, asistido por vecinos y con dificultades para respirar. Tras ser trasladado al Hospital Distrital, permaneció internado en terapia intensiva debido a las quemaduras que afectaron su vía respiratoria, a la altura de la faringe y la laringe.

Después de diez días en estado crítico y con pronóstico reservado, los médicos le retiraron el respirador y lo despertaron, según la última actualización conocida por este medio. Desde el inicio de su internación permaneció bajo custodia policial, aunque no estaba detenido.

Se espera que, una vez recuperado, pueda prestar declaración en la causa, recaratulada como homicidio calificado y a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1, encabezado por el magistrado Eduardo Quelín, con intervención del fiscal Ariel Candia.

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