No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un perro cayó en una cámara séptica sin tapa en Pico Truncado y fue rescatado por personal de Bomberos durante la madrugada de este sábado, entre las 2:30 y las 3:00.

El operativo estuvo a cargo de la División Cuartel 6° (M-669), cuyos efectivos acudieron a la intersección de Joaquín Luis y Gobernador Gregores tras recibir un aviso del Centro de Monitoreo (911) sobre un can atrapado.

Al llegar, los bomberos constataron que el animal había caído en una cámara séptica de Servicios Públicos que no contaba con tapa. Para retirarlo, utilizaron una escalera de dos tramos y realizaron las maniobras de rescate.

El procedimiento contó con la intervención de Bomberos y personal motorizado de la Comisaría Seccional Primera.

El perro fue extraído en buenas condiciones y quedó a salvo. En el lugar también intervino personal motorizado de la Comisaría Seccional Primera (M-531 y M-532).

Una vez finalizado el procedimiento, la dotación regresó a la base sin novedades.

Leé más notas de La Opinión Austral